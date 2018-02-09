FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 239
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Да вот все упёрлись в 1,0440 ) И я тоже )
А вот не пойдёт она туда, может быть)
Покажи баланс сегодня и вчера,если не сложно.
а где на рисунке балансы?
это те оранжевые линии что-ли где звёздочки внизу ?
Вот как работает баланс)
Спасибо! )
Звездочки это вроде как планируемые новости
а вот если дойдем до туда , где баланс то .... третей мировой не отделаемся как минимум , или хежд сделает себе харакири
Будим надеется что он не самоубийца )
да, выстроились вчерашние колопутики:
да, выстроились вчерашние колопутики:
Дергает ее.
Сегодня бабушка через 5ч выступает, может наказать.)
Джанет Йеллен вступила в должность главы Федрезерва 3 февраля 2014 сроком на 4 года. Д-р Йеллен также является председателем Федерального комитета по операциям на открытом рынке
Дергает ее.
Сегодня бабушка через 5ч выступает, может наказать.)
Джанет Йеллен вступила в должность главы Федрезерва 3 февраля 2014 сроком на 4 года. Д-р Йеллен также является председателем Федерального комитета по операциям на открытом рынке
стопы у народа стоят за 1.0630, ТР 1.0638
Чиф подтверждает направление...
а Киви на Ауди катается...
Господа,
пожалуй возьму каникулы от форума.)
Спасибо!
Притча о страхе
«Один мудрец повстречал на своем пути Чуму и спросил: «Куда ты идешь?» Она отвечает: «В большой город. Мне нужно уморить там пять тысяч человек». Через несколько дней тот же мудрец снова встретил Чуму. «Ты сказала, что уморишь пять тысяч человек, а уморила все пятьдесят», – упрекнул он ее. «Нет, – возразила она, – я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха»
буду надеяться что сегодня я разгодал этот ребус
ну а если нет то разгодаю завтра
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
tuma_news, 2017.03.03 08:49
Вообще-то сегодня пятница, а это значит, что будет продолжено начатое движение вниз после коррекции до 1,0530/80
Спасибо!
Сейчас мы видим просто коррекцию)
пожалуй соглашусь с Лесорубом...
1,0590/1,06а сейчас флаг рисует)
прогноз говори)
Прогноз такой:
Даешь на конец пятницы две дневные ровные палки лесорубу на анализ .....
пойдет?
Прогноз такой:
Даешь на конец пятницы две дневные ровные палки лесорубу .....
пойдет?
от июньского контракта? )
Позже вечером покажу)