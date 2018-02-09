FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 239

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tuma_news:

Да вот все упёрлись в 1,0440 ) И я тоже )

А вот не пойдёт она туда, может быть)

Покажи баланс сегодня и вчера,если не сложно.

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tuma_news:

а где на рисунке балансы?

это те оранжевые линии что-ли где звёздочки  внизу ?

Вот как работает баланс)

Спасибо! )‌

Звездочки это  вроде как планируемые новости 

  а вот если  дойдем до туда , где баланс ‌  то   .... третей мировой  не отделаемся  как минимум ,  или  хежд сделает себе харакири 

Будим  надеется что  он не самоубийца )

 

да, выстроились вчерашние колопутики:

 
Lesorub:

да, выстроились вчерашние колопутики:


Дергает ее. 

С‌егодня бабушка через 5ч выступает, может наказать.)

Джанет Йеллен вступила в должность главы Федрезерва 3 февраля 2014 сроком на 4 года. Д-р Йеллен также является председателем Федерального комитета по операциям на открытом рынке


FRB: Janet L. Yellen
  • www.federalreserve.gov
Janet L. Yellen took office as Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System on February 3, 2014, for a four-year term ending February 3, 2018. Dr. Yellen also serves as Chairman of the Federal Open Market Committee, the System's principal monetary policymaking body. Prior to her appointment as Chair, Dr. Yellen served as Vice...
 
sterva:


Дергает ее. 

С‌егодня бабушка через 5ч выступает, может наказать.)

Джанет Йеллен вступила в должность главы Федрезерва 3 февраля 2014 сроком на 4 года. Д-р Йеллен также является председателем Федерального комитета по операциям на открытом рынке


стопы у народа стоят за 1.0630, ТР 1.0638

Чиф подтверждает направление...‌

а Киви на Ауди катается...      

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tuma_news:

Господа,

пожалуй возьму  каникулы от форума.)

Спасибо!‌


Притча о страхе

«Один мудрец повстре­чал на своем пути Чуму и спросил: «Куда ты идешь?» Она отвечает: «В большой город. Мне нуж­но уморить там пять тысяч человек». Через несколько дней тот же мудрец снова встретил Чуму. «Ты сказала, что уморишь пять тысяч человек, а умо­рила все пятьдесят», – упрекнул он ее. «Нет, – возразила она, – я погубила только пять тысяч, остальные умерли от страха»

буду надеяться что сегодня я разгодал этот ребус ‌

ну а если  нет ‌ то разгодаю завтра

 

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

tuma_news, 2017.03.03 08:49

Вообще-то  сегодня пятница, а это значит, что будет продолжено начатое движение вниз после коррекции до 1,0530/80

Спасибо!

Сейчас  мы видим просто коррекцию)‌


пожалуй соглашусь с Лесорубом...

1,0590/1,06‌

а сейчас флаг рисует)
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tuma_news:
прогноз говори)

Прогноз такой:

Даешь на конец пятницы  две дневные ровные палки  лесорубу на анализ .....

пойдет?‌

 
Alexander Antoshkin:

Прогноз такой:

Даешь на конец пятницы  две дневные ровные палки  лесорубу .....

пойдет?‌

от июньского контракта? )

Позже вечером  покажу)‌

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