FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 631
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Я открылся, но гораздо ниже. Сейчас еще висят два ордера по евро и фунту.
По фунту в какую сторону висяк?
Там куда хошь можно торговать, кругом долги...
закрыта часть:
Движуха пошла. Объем пошел вверх.
Движуха пошла. Объем пошел вверх.
Где обьемы берете?
Там куда хошь можно торговать, кругом долги...
закрыта часть:
Я не хочу, а торгую посты выше вчера ещё набрал на автомате восстановления даже локировать не стал так как знал что отскок хоть и новость вышла в +, закрывать рано пока весь пул только часть и то ближние так как может быть опять отскок только уже на долго сроке, проход так же ограничен, так что не парюсь.
Молодец лесоруб, но рано вышел обнова должна быть, может берегут под процентные ставки экстремум 1.3026.
Где обьемы берете?
Volumes.
Поддержу еще часа два, потом закроюсь по евро и фунту. На ночь сделаю отложенки с минимальным сл итп. Завтра посмотрю, был ли я прав.
З.Ы. эх сейчас бы зайти хотя по большими объемами...
Там куда хошь можно торговать, кругом долги...
закрыта часть:
Евро дневка просто кричит "продай меня" (ИМХО разводит). Интрадей в покупку буду брать выше 1.18(пока не смотрела)
Евро дневка просто кричит "продай меня" (ИМХО разводит). Интрадей в покупку буду брать выше 1.18(пока не смотрела)
Всмысле продай меня. Уже как бы 175 пунктов вниз. Про какой развод идет речь??
Всмысле продай меня. Уже как бы 175 пунктов вниз. Про какой развод идет речь??
По фигуре D1))).