FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 732

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Lesorub:

Еще один камикадзе...   



Время покажет .только прошу потом не говорите что там у вас тоже был сигнал с тех уровней продавать ..

 
Darirunu:

Время покажет .только прошу потом не говорите что там у вас тоже был сигнал с тех уровней продавать ..

По Евре идут продажи, любой хай для усиления позиции.

Я так думаю... (С)             




 
Lesorub:

По Евре идут продажи, любой хай для усиления позиции.

Я так думаю... (С)             




Ну вот другое дело .а то камикадзе...
 

Да неее, вы не правы, сейчас побьем уровень 1750 и путь на верх открыт, это я вам как "доктор" говорю. (не сигнал для действия)

 
Lesorub:

По Евре идут продажи, любой хай для усиления позиции.

Я так думаю... (С)              

Илья, евро продают имеешь ввиду?

А про хай написал - какой позиции укрепление?

//просто когда идут продажи, то цена растет....
 
Renat Akhtyamov:

Илья, евро продают имеешь ввиду?

А про хай написал - какой позиции укрепление?

//просто когда идут продажи, то цена растет....

Sell limit 1.1766    TP 1.1700

68 пунктов на седня предварительно...

 
Lesorub:

Sell limit 1.1766    TP 1.1700

68 пунктов на седня предварительно...


Удачи вам, но мне кажется вы забыли минус поставить перед цифирой 68. Без обид.

 
Lesorub:

Sell limit 1.1766    TP 1.1700

68 пунктов на седня предварительно...


Похоже на бай лимит .а вообще а появление нового сигнала в диапазоне старого  с хорошей целью наверху .Вот се час надо купить ..цена 1,17328 и пождатся новой свечи на Н4

 
Lesorub:

Sell limit 1.1766    TP 1.1700

68 пунктов на седня предварительно...

ок

но чо то флетит ....

выпускать пока не буду - их ход

//о смотрика ты - обиделись)))

 

Пробили 1750, сейчас должны закрепиться и наверх))). Надеюсь это не ложный пробой.

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