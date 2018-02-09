FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 732
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Еще один камикадзе...
Время покажет .только прошу потом не говорите что там у вас тоже был сигнал с тех уровней продавать ..
Время покажет .только прошу потом не говорите что там у вас тоже был сигнал с тех уровней продавать ..
По Евре идут продажи, любой хай для усиления позиции.
Я так думаю... (С)
По Евре идут продажи, любой хай для усиления позиции.
Я так думаю... (С)
Да неее, вы не правы, сейчас побьем уровень 1750 и путь на верх открыт, это я вам как "доктор" говорю. (не сигнал для действия)
По Евре идут продажи, любой хай для усиления позиции.
Я так думаю... (С)
Илья, евро продают имеешь ввиду?
А про хай написал - какой позиции укрепление?//просто когда идут продажи, то цена растет....
Илья, евро продают имеешь ввиду?
А про хай написал - какой позиции укрепление?//просто когда идут продажи, то цена растет....
Sell limit 1.1766 TP 1.1700
68 пунктов на седня предварительно...
Sell limit 1.1766 TP 1.1700
68 пунктов на седня предварительно...
Удачи вам, но мне кажется вы забыли минус поставить перед цифирой 68. Без обид.
Sell limit 1.1766 TP 1.1700
68 пунктов на седня предварительно...
Похоже на бай лимит .а вообще а появление нового сигнала в диапазоне старого с хорошей целью наверху .Вот се час надо купить ..цена 1,17328 и пождатся новой свечи на Н4
Sell limit 1.1766 TP 1.1700
68 пунктов на седня предварительно...
ок
но чо то флетит ....
выпускать пока не буду - их ход
//о смотрика ты - обиделись)))
Пробили 1750, сейчас должны закрепиться и наверх))). Надеюсь это не ложный пробой.