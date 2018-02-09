FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 749
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купи с отката до 36 и не звизди
а старый - тот еще прогнозист... по стохастику
глаза раскрой и разницу уловишь
тормознул, признаю
не проще было сказать от 1,31?
купи с отката до 36 и не звизди
а старый - тот еще прогнозист... по стохастику
Больше половины правильных прогнозов. Где то 60 на 40, но эти 40 реальное попадалово.
Всем скажет, что ленивые и глупые, а если вдруг не туда то все.
Ушел, пропал, самобан итд..
А Тантрик, как не надеялись наверное слился. С апельсинов больше возьмет, хотя подавал надежды в минуты просветления.
это называется не минуты просветления - просто ткнул и в тренд попал... чисто случайно
старик влипает только потому, что ванговать пытается на дневках-недельках. если внутри дня тебя протащит пунктов 100-200 против палки, то на неделе - сам понимаешь
одна у вас стратегия счас с ним, не нагоняй супротив себя по логике...
ну да - он доллар купил, я продал - один в один стратежка
удивил)
так будет всегда
ты сольешь, он наоборот
ты возьмешь, он наоборот
только вот вы смотрите вдвоем в одни и те же ДБ
)
система сообщающихся сосудов, ёпт все при своих
Приветствую коллеги! По евро сегодня жду мощно вверх, пора разгрузить продавашек
Приветствую коллеги! По евро сегодня жду мощно вверх, пора разгрузить продавашек
которых?
1.17 или 1.176-1.178 или тех что шорты набирают?
до 1.2 держи смело
которых?
1.17 или 1.176-1.178?
до 1.2 держи смело
Всех
Так 192 или 1,2?