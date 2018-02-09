FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 749

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nahdi:

купи с отката до 36 и не звизди


а старый - тот еще прогнозист... по стохастику

Вы путаете, откат и отскок - совершенно две разные вещи...
 
nahdi:
глаза раскрой и разницу уловишь

тормознул, признаю

не проще было сказать от 1,31?

 
nahdi:

купи с отката до 36 и не звизди


а старый - тот еще прогнозист... по стохастику


Больше половины правильных прогнозов. Где то 60 на 40, но эти 40 реальное попадалово. 

Всем скажет, что ленивые и глупые, а если вдруг не туда то все.

Ушел, пропал, самобан итд..

А Тантрик, как не надеялись наверное слился. С апельсинов больше возьмет, хотя подавал надежды в минуты просветления.

 
nahdi:
это называется не минуты просветления - просто ткнул и в тренд попал... чисто случайно

старик влипает только потому, что ванговать пытается на дневках-недельках. если внутри дня тебя протащит пунктов 100-200 против палки, то на неделе - сам понимаешь 

одна у вас стратегия счас с ним, не нагоняй супротив себя по логике...

 
nahdi:
ну да - он доллар купил, я продал - один в один стратежка

удивил)

так будет всегда

ты сольешь, он наоборот

ты возьмешь, он наоборот

только вот вы смотрите вдвоем в одни и те же ДБ

)

 
nahdi:
система сообщающихся сосудов, ёпт все при своих
ага, а спред мне
 

Приветствую коллеги! По евро сегодня жду мощно вверх, пора разгрузить продавашек


 
Dmitry Chepik:

Приветствую коллеги! По евро сегодня жду мощно вверх, пора разгрузить продавашек

которых?

1.17 или 1.176-1.178 или тех что шорты набирают?

до 1.2 держи смело

 
Renat Akhtyamov:

которых?

1.17 или 1.176-1.178?

до 1.2 держи смело

Всех

 
nahdi:

Так 192 или 1,2?

1.2 ужо (жадность загрызла, азарт...)
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