FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 675

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2ч 15 минут полет нормальній

 

Че там фунт за выпуклости нарисовал??? 


 
Lesorub:

Че там фунт за выпуклости нарисовал??? 

Загарает )))

Непонятно чем к небу)

Если он мужик - это одно, если наоборот - и то и другое)

 
Lesorub:

Че там фунт за выпуклости нарисовал??? 



Это не "выпуклость", это Нисходящий канал


 
Renat Akhtyamov:
Загарает )))

Непонятно чем к небу)

Если он мужик - это одно, если наоборот - и то и другое)

По соскам должен рубануть)

 

1.3175 по фунту. а дальше хз

 

Корректировка евробакса по временім точкам и уровню..

прямоугольник - возможная зона коррекции


 
Lesorub:

Че там фунт за выпуклости нарисовал??? 



Тут вопроса нет. Вопрос кому её показывают?

Скорее всего конечно быкам.


 
Mickey Moose:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page659#comment_6011454


вот задачка)

У меня только евро/юсд )
 

бугорки, бугорочки...


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