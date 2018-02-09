FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 675
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2ч 15 минут полет нормальній
Че там фунт за выпуклости нарисовал???
Че там фунт за выпуклости нарисовал???
Непонятно чем к небу)
Если он мужик - это одно, если наоборот - и то и другое)
Че там фунт за выпуклости нарисовал???
Это не "выпуклость", это Нисходящий канал
Загарает )))
Непонятно чем к небу)
Если он мужик - это одно, если наоборот - и то и другое)
По соскам должен рубануть)
1.3175 по фунту. а дальше хз
Корректировка евробакса по временім точкам и уровню..
прямоугольник - возможная зона коррекции
Че там фунт за выпуклости нарисовал???
Тут вопроса нет. Вопрос кому её показывают?
Скорее всего конечно быкам.
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page659#comment_6011454
вот задачка)
бугорки, бугорочки...