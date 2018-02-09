FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 82

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Renat Akhtyamov:

С этого момента я - пас.

Только бизнес.

Некогда мне болтать, давно уже не пью и врать я не умею:.

Плюсом такое:


Всем успеха !!!!!!

© new-rena

Всё!

Порешали проблему.

Систем я уже больше никаких не пишу, исполняю роль пассивного наблюдателя за работой робота.

Готов общаться.

.........

Сегодня прикольненький денёк!!!

Готовьте мозги, их вынесут до вечера....

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Всё!


Привет .А что общаться то)) Вы все равно по рынку ничего не покажете не скажите))
 
Movlat Baghiyev:
Привет .А что общаться то)) Вы все равно по рынку ничего не покажете не скажите))

Привет!

По вере - нет.

Продал как и Тума

1,057 буду ждать теперь, если повезет, то еще ниже.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

tuma_news, 2017.01.31 18:50

Илья) зачем там надо было входить? Там вообще место 50/50 )))

Что меня и заставило вчера закрыть  в том месте покупки от 1,0630 )


Лоты хорошие ,закрасил  хорошо,  чтобы  не пугать  общественность )

Спасибо!



Там как раз не профит, а место, где у большинства покупателей закончился депозит)))) Закрываешь покупку, а цена растёт дальше...

Покажи лучше картинку с индюком от ОАНДы, там понятнее будет - почему уровни именно там.

Я его видел бесплатно, здесь на форуме, кинь ссылку людям

Кстати, хорошие лоты когда-нибудь помянут твой честно разогнанный депозит....

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Привет!

По вере - нет.

Продал как и Тума

1,057 буду ждать теперь, если повезет, то еще ниже.

Интересно было бы услышать мысли по фунту..
 
tuma_news:


Ренатик ! )

Ну как описать мой восторг ,когда ты снова появляешься ?

Прям  и хочется сказать     МИЛЫЙ РЕНАТИК ) !

Ладно, к делу перейду)

Ты научил робота входить так,чтобы без просадок было? А не так как у меня вчера селлы открылись )

Спасибо!

Тума, я научил робота торговать, а себя - спокойно ждать результат. Первый ожидаю через шесть недель.

Так что пообщаемся.

Без просадки к сожалению никак))

 

Сегодня ставка, если не ошибаюсь.

За стопами еще раз сходят.) 

 
tuma_news:

Рена, покажи как выглядит окончание депозита у ОАНДЫ ?

У ОАНДы депозита нет))) Он только у нас.

А где у тебя на индикаторе покупки, а где продажи? Чо то не совсем я понял.

Ну и ссылку на индюк людям дай

Мне то он не нужен, я так вижу, с чистого графика....

 

Да,на ставке могут шпильку запланировать. Знать бы ещё в какую сторону.

Продаю фунта и его кроссы. 

 
Vadens:

Да,на ставке могут шпильку запланировать. Знать бы ещё в какую сторону.

Продаю фунта и его кроссы. 

Фомки плюсом)))
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