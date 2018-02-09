FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 82
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С этого момента я - пас.
Только бизнес.
Некогда мне болтать, давно уже не пью и врать я не умею:.
Плюсом такое:
Всем успеха !!!!!!
© new-rena
Всё!
Порешали проблему.
Систем я уже больше никаких не пишу, исполняю роль пассивного наблюдателя за работой робота.
Готов общаться.
.........
Сегодня прикольненький денёк!!!
Готовьте мозги, их вынесут до вечера....
Всё!
Привет .А что общаться то)) Вы все равно по рынку ничего не покажете не скажите))
Привет!
По вере - нет.
Продал как и Тума
1,057 буду ждать теперь, если повезет, то еще ниже.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
tuma_news, 2017.01.31 18:50
Илья) зачем там надо было входить? Там вообще место 50/50 )))
Что меня и заставило вчера закрыть в том месте покупки от 1,0630 )
Лоты хорошие ,закрасил хорошо, чтобы не пугать общественность )
Спасибо!
Там как раз не профит, а место, где у большинства покупателей закончился депозит)))) Закрываешь покупку, а цена растёт дальше...
Покажи лучше картинку с индюком от ОАНДы, там понятнее будет - почему уровни именно там.
Я его видел бесплатно, здесь на форуме, кинь ссылку людям
Кстати, хорошие лоты когда-нибудь помянут твой честно разогнанный депозит....
Привет!
По вере - нет.
Продал как и Тума
1,057 буду ждать теперь, если повезет, то еще ниже.
Ренатик ! )
Ну как описать мой восторг ,когда ты снова появляешься ?
Прям и хочется сказать МИЛЫЙ РЕНАТИК ) !
Ладно, к делу перейду)
Ты научил робота входить так,чтобы без просадок было? А не так как у меня вчера селлы открылись )
Спасибо!
Тума, я научил робота торговать, а себя - спокойно ждать результат. Первый ожидаю через шесть недель.
Так что пообщаемся.
Без просадки к сожалению никак))
Сегодня ставка, если не ошибаюсь.
За стопами еще раз сходят.)
Рена, покажи как выглядит окончание депозита у ОАНДЫ ?
У ОАНДы депозита нет))) Он только у нас.
А где у тебя на индикаторе покупки, а где продажи? Чо то не совсем я понял.
Ну и ссылку на индюк людям дай
Мне то он не нужен, я так вижу, с чистого графика....
Да,на ставке могут шпильку запланировать. Знать бы ещё в какую сторону.
Продаю фунта и его кроссы.
Да,на ставке могут шпильку запланировать. Знать бы ещё в какую сторону.
Продаю фунта и его кроссы.