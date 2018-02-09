FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 269
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меня вот Евра больше интересует: щас стопы снимут 1.0828, пойдут ли за стопами на 1.0872 ?
С еврой все сложнее. Она с долгами, но по недельке почти комфорт.
Уверена, что точно никто не знает куда пойдет в итоге.
Думаю, что не дадут.
Вход только в продажи на краткосрок ищу, но тр уже 1.064.
С еврой все сложнее. Она с долгами, но по недельке почти комфорт.
Уверена, что точно никто не знает куда пойдет в итоге.
Думаю, что не дадут.
Вход только в продажи на краткосрок ищу, но тр уже 1.064.
у нее основной сетап селл - дневки, ТР 1.0419
последних продаванов на 0872 снимут с поезда и алга...
фунта до кругляка 2400 зашортить мона
там тоже селл основной на дневках, ТР 1.1848
у нее основной сетап селл - дневки, ТР 1.0419
последних продаванов на 0872 снимут с поезда и алга...
фунта до кругляка 2400 зашортить мона
там тоже селл основной на дневках, ТР 1.1848
не забываем мы в зоне поглощения,
скоро ещё лимитники выставлю на покупки...
Золото, как всегда грубо "порвало" Коррекционный откат
https://charts.mql5.com/14/460/xauusd-m-h3-roboforex-cy-ltd.png
меня вот Евра больше интересует: щас стопы снимут 1.0828, пойдут ли за стопами на 1.0872 ?
Евру продал еще в середине января, та к и сижу...жду, думал на ставке посыплеться .
Хотя робот покупает. Сколько уже зарекался не торговать руками!
Подожду до конца недели и закрою.
Золото, как всегда грубо "порвало" Коррекционный откат
https://charts.mql5.com/14/460/xauusd-m-h3-roboforex-cy-ltd.png
Смотрю на зиг-заг и ничего не понимаю - где сигнал?
Как Вы по нему торгуете?
У Вас же получается, что канал был пробит вниз. Допустим продали
Потом пробили вверх, допустим - купили.
Пока что кроме убытка ничего хорошего...
Спасибо. Пока идет.)
Традиционно,при наличии терпения,на 8491 надо захлопнуться,но как я,то выскочил бы на 8572.....на удивление брокеру.
Смотрю на зиг-заг и ничего не понимаю - где сигнал?
Как Вы по нему торгуете?
У Вас же получается, что канал был пробит вниз. Допустим продали
Потом пробили вверх, допустим - купили.
Пока что кроме убытка ничего хорошего...
ЗигЗаг отмечает Вершины и Впадины, которые идут последовательно. Если например образовалась Впадина, а за ней еще одно Впадина, то он перерисовывается, если же после Впадины образовывается Вершина, то ЗигЗаг фиксируется. Он нужен для того, чтобы определять Экстремумы и уже по ним рисовать Трендовую Линию, вот продолжение вчерашней сделки
а вот вид издалека
На вопрос как вы по нему торгуете...
Торговля ведется по ТС Марата Газизова "Базовый принцип", по графическому анализу, у него канал на Ютубе