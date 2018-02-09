FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 269

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sterva:
меня вот Евра больше интересует: щас стопы снимут 1.0828, пойдут ли за стопами на 1.0872 ?
 
Lesorub:
меня вот Евра больше интересует: щас стопы снимут 1.0828, пойдут ли за стопами на 1.0872 ?


С еврой все сложнее. Она с долгами, но по недельке почти комфорт.

Уверена, что точно никто не знает куда пойдет в итоге.

Думаю, что не дадут.

Вход только в продажи на краткосрок ищу, но тр уже 1.064.

 
sterva:


С еврой все сложнее. Она с долгами, но по недельке почти комфорт.

Уверена, что точно никто не знает куда пойдет в итоге.

Думаю, что не дадут.

Вход только в продажи на краткосрок ищу, но тр уже 1.064.

у нее основной сетап селл - дневки, ТР 1.0419

последних продаванов на 0872 снимут с поезда и алга...


фунта до кругляка 2400 зашортить мона

там тоже селл основной на дневках, ТР 1.1848

 
Lesorub:

у нее основной сетап селл - дневки, ТР 1.0419

последних продаванов на 0872 снимут с поезда и алга...


фунта до кругляка 2400 зашортить мона

там тоже селл основной на дневках, ТР 1.1848

 

не забываем мы в зоне поглощения,

скоро ещё лимитники выставлю на покупки...

 

Золото, как всегда грубо "порвало" Коррекционный откат

https://charts.mql5.com/14/460/xauusd-m-h3-roboforex-cy-ltd.png

[Удален]  
Lesorub:
меня вот Евра больше интересует: щас стопы снимут 1.0828, пойдут ли за стопами на 1.0872 ?

Евру продал еще в середине января, та к и сижу...жду, думал на ставке посыплеться .

Хотя робот покупает. Сколько уже зарекался не торговать руками!

Подожду до конца недели и закрою.

Файлы:
EUR_shit.png  22 kb
robot.png  44 kb
 
Sergey Lazarenko:

Золото, как всегда грубо "порвало" Коррекционный откат

https://charts.mql5.com/14/460/xauusd-m-h3-roboforex-cy-ltd.png

Смотрю на зиг-заг и ничего не понимаю - где сигнал?

Как Вы по нему торгуете?

У Вас же получается, что канал был пробит вниз. Допустим продали

Потом пробили вверх, допустим - купили.

Пока что кроме убытка ничего хорошего...

 
sterva:

Спасибо. Пока идет.)

Традиционно,при наличии терпения,на 8491 надо захлопнуться,но как я,то выскочил бы на 8572.....на удивление брокеру.
 
Renat Akhtyamov:

Смотрю на зиг-заг и ничего не понимаю - где сигнал?

Как Вы по нему торгуете?

У Вас же получается, что канал был пробит вниз. Допустим продали

Потом пробили вверх, допустим - купили.

Пока что кроме убытка ничего хорошего...


ЗигЗаг отмечает Вершины и Впадины, которые идут последовательно. Если например образовалась Впадина, а за ней еще одно Впадина, то он перерисовывается, если же после Впадины образовывается Вершина, то ЗигЗаг фиксируется. Он нужен для того, чтобы определять Экстремумы и уже по ним рисовать Трендовую Линию, вот продолжение вчерашней сделки

а вот вид издалека

На вопрос как вы по нему торгуете...

Торговля ведется по ТС Марата Газизова "Базовый принцип", по графическому анализу, у него канал на Ютубе

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