FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 485
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все из - за палок, Мадам...
Мдя...Просадка( по луню)
Мдя...Просадка( по луню)
что ж теперь...
бакс проседает:
За свопом следите, у моего брокера только что всё круто поменялось:
За свопом следите, у моего брокера только что всё круто поменялось:
...com?
Чтобы понять, нужно знать - как было
У моего пока без изменений
...com?
Чтобы понять, нужно знать - как было
У моего пока без изменений
Да... По нашей паре любимой когда я вставал в лонг шорты были 2, когда начал закрывать лонги стало что-то около +6, а сейчас видно на скрине...
Да... По нашей паре любимой когда я вставал в лонг шорты были 2, когда начал закрывать шорты стало что-то около +6, а сейчас видно на скрине...
Нашел я по этому представителю форекс-индустрии. Я на нем кое что тестировал, остались обрывки своп истории:
2017.06.19 12:35,Lng,-5.80,Shrt,4.90
Нашел я по этому представителю форекс-индустрии. Я на нем кое что тестировал, остались обрывки своп истории:
2017.06.19 12:35,Lng,-5.80,Shrt,4.90
То есть в какую сторону с минусом, туда и нужно ставиться?
Ну что, седня на ВВП додолбят палочные цели что Евра, что Чиф...
бакс все вчерашние долги забрал: