FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 485

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Мда, вышибло у меня по SL eurusd, но если aud закроется по TP, ещё немного осталось, то  даже в плюсе буду. 
 
Lesorub:

все из - за палок, Мадам...




Мдя...Просадка( по луню)

 
sterva:

Мдя...Просадка( по луню)

что ж теперь...

бакс проседает:


 

За свопом следите, у моего брокера только что всё круто поменялось:


 
Sergey Novokhatskiy:

За свопом следите, у моего брокера только что всё круто поменялось:

...com?

Чтобы понять, нужно знать - как было

У моего пока без изменений

 
Renat Akhtyamov:

...com?

Чтобы понять, нужно знать - как было

У моего пока без изменений

Да... По нашей паре любимой когда я вставал в лонг шорты были 2, когда начал закрывать лонги стало что-то около +6, а сейчас видно на скрине...

 
Sergey Novokhatskiy:

Да... По нашей паре любимой когда я вставал в лонг шорты были 2, когда начал закрывать шорты стало что-то около +6, а сейчас видно на скрине...

Нашел я по этому представителю форекс-индустрии. Я на нем кое что тестировал, остались обрывки своп истории:

2017.06.19 12:35,Lng,-5.80,Shrt,4.90

 
Renat Akhtyamov:

Нашел я по этому представителю форекс-индустрии. Я на нем кое что тестировал, остались обрывки своп истории:

2017.06.19 12:35,Lng,-5.80,Shrt,4.90

То есть в какую сторону с минусом, туда и нужно ставиться?
 
tuma_news:
То есть в какую сторону с минусом, туда и нужно ставиться?
обманчивый сигнал
 

Ну что, седня на ВВП додолбят палочные цели что Евра, что Чиф...


бакс все вчерашние долги забрал:


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