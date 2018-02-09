FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 773
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Если на эту картину смотреть, дык вообще 1,62 //аналогия - сентябрь 2001
Сейчас вообще всё неоднозначно. Экономически рост мало подтверждён, но растёт. Техническое подтверждение есть, но опять-же, вопреки фундаменту. Поэтому делать какие-то ставки на новости, скорее всего самообман, можно ждать как 1.08, так и 1.28.
Наверное связано с конфликтом америки и Восточной Азии
Сейчас вообще всё неоднозначно. Экономически рост мало подтверждён, но растёт. Техническое подтверждение есть, но опять-же, вопреки фундаменту. Поэтому делать какие-то ставки на новости, скорее всего самообман, можно ждать как 1.08, так и 1.28.
Наверное связано с конфликтом америки и Восточной Азии
Все зависит от того как долго продержат бакс от инфляции.
Наверное биток дает о себе знать, много его...
//не утверждаю, но подозреваю
Может от сюда ?
Утверждаю! Всё верно!
Все зависит от того как долго продержат бакс от инфляции.
Наверное биток дает о себе щнать, много его...
//не утверждаю, но подозреваю
Я более склонен к выборам президента в России, это очень большое событие. Мир кардинально может изменится, и в первую очередь это коснётся евросоюза, санкции мать ихнюю.
Это уже на данном этапе подготовка к экономическому росту евро, расширению спроса на их продукцию, введение новых мощностей предприятий, но и соответственно начало роста евроакций.
Биткоин возможно тоже влияет на формирование цен, но Я его почему-то исключил.
Считаю, что в апреле увидим 1.13.
Я более склонен к выборам президента в России, это очень большое событие. Мир кардинально может изменится, и в первую очередь это коснётся евросоюза, санкции мать ихнюю.
Это уже на данном этапе подготовка к экономическому росту евро, расширению спроса на их продукцию, введение новых мощностей предприятий, но и соответственно начало роста евроакций.
Биткоин возможно тоже влияет на формирование цен, но Я его почему-то исключил.
Думаю что в этот день и упадем по всем фронтам XXX/USD, ну или раньше - медленно и уверенно
Думаю что в этот день и упадем по всем фронтам XXX/USD, ну или раньше - медленно и уверенно
Там скоро Новый год, рождество. Не думаю, что к НГ будут какие то потрясения. Все должно быть ровно и гладко.
Думаю что в этот день и упадем по всем фронтам XXX/USD, ну или раньше - медленно и уверенно
Процентная ставка завлекает долгосрочные вложения, но на данном этапе форекс перерос в более спекулятивный рынок, это уже не "раньше". Спекулянтам как-бы фиолетово какая ставка, они приходят сорвать кусок, и отойти. Уже наблюдали эту картину, ставка выросла, а валюта падает - почему?
Процентная ставка завлекает долгосрочные вложения, но на данном этапе форекс перерос в более спекулятивный рынок, это уже не "раньше". Спекулянтам как-бы фиолетово какая ставка, они приходят сорвать кусок, и отойти. Уже наблюдали эту картину, ставка выросла, а валюта падает - почему?
Вот для этого и нужны исторические данные.
Обычно на такие вещи котир начинает реагировать раньше, т.е. за неделю-две.
А в момент объявления ставки раскидывает всех по стойлам.
Попадаются как не странно в основном те, кто хорошо разбирается в фундаменте.
Вот для этого и нужны исторические данные.
Обычно на такие вещи котир начинает реагировать раньше за неделю-две.
А в момент объявления ставки раскидывает всех по стойлам.
Попадаются в основном те, кто хорошо разбирается в фундаменте.
Ну Я сейчас на процентных ставках на заборе, Последнюю отторговал год назад, дальше предпочитаю смотреть со стороны. Вхожу уже после всех движений на откат, если вижу что дальше идти не будет, цена как-бы замерла на уровне, и начинается консолидация. В таких местах обычно собирают тех, кто верит в дальнейшее движение по ставке.
К шортам по евро пока не готов, поторгую кроссы, их предостаточно