FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 402

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Lesorub:

мысля:

такой же тейк, пипка в пипку...
 
Lesorub:

мысля:


вообщем  ГЭП закрывать ни кто не хочет???
 
Renat Akhtyamov:
такой же тейк, пипка в пипку...
КИВИ ночью пошлю к водолазам...
 
achtopridumat:
вообщем  ГЭП закрывать ни кто не хочет???

можно бы и закрыть, на пример плоской третьей волной по Н4!
-------------------

есть у кого нить мысли по фунту???  .... что то он меня бесит своей тормознутостью в этот раз!
 
achtopridumat:
вообщем  ГЭП закрывать ни кто не хочет???

бабло все выше стопов лежит, нах тот гэп?


 
можно еще к Еновым присмотреться...
 
Lesorub:
КИВИ ночью пошлю к водолазам...
киви не торгую, но шоу там будет, факт
 
Sergey Nokhrin:

можно бы и закрыть, на пример плоской третьей волной по Н4!
-------------------

есть у кого нить мысли по фунту???  .... что то он меня бесит своей тормознутостью в этот раз!

мысля одна:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page399

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.05.08
  • www.mql5.com
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Lesorub:

бабло все выше стопов лежит, нах тот гэп?


я на свои грабли лучше наступлю, в следующий раз буду умней!
 
achtopridumat:
я на свои грабли лучше наступлю, в следующий раз буду умней!
мне без разницы...
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