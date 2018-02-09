FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 402
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
мысля:
мысля:
такой же тейк, пипка в пипку...
вообщем ГЭП закрывать ни кто не хочет???
можно бы и закрыть, на пример плоской третьей волной по Н4!
-------------------
есть у кого нить мысли по фунту??? .... что то он меня бесит своей тормознутостью в этот раз!
вообщем ГЭП закрывать ни кто не хочет???
бабло все выше стопов лежит, нах тот гэп?
КИВИ ночью пошлю к водолазам...
можно бы и закрыть, на пример плоской третьей волной по Н4!
-------------------
есть у кого нить мысли по фунту??? .... что то он меня бесит своей тормознутостью в этот раз!
мысля одна:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page399
бабло все выше стопов лежит, нах тот гэп?
я на свои грабли лучше наступлю, в следующий раз буду умней!