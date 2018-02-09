FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 848
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ожидается резвая выносная свеча против бакса..
Золото 1299 продайте, своп в путь!
Я не поддаю сомнению ваш профессионализм, но вы не думаете , что золото может дойти до уровня 1305, протестировать его и потом только откат? И возможность пробития этой же цены, закрепления выше и потом продолжения лонговой позиции.
Я не поддаю сомнению ваш профессионализм, но вы не думаете , что золото может дойти до уровня 1305, протестировать его и потом только откат? И возможность пробития этой же цены, закрепления выше и потом продолжения лонговой позиции.
есть сопротивление 1299, можно пробовать продавать...
есть сопротивление 1299, можно пробовать продавать...
швали всякой много шарится по форумам...
швали всякой много шарится по форумам...
За годы у вас иммунитет должен быть.)
Слился кто-то, заработал мало.
Кого и где покусать?
На синем форуме эти же люди сами себя на Вы называют.))))
Скажите пожалуйста форумчане, что такое синий форум?
Скажите пожалуйста форумчане, что такое синий форум?
По правилам просят не ссылить. В яндексе так и наберите).
Синий форум трейдеров. Выскочит.
Ок
Я так понял, это сборище многих и многих трейдунов ))