FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 848

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ожидается резвая выносная свеча против бакса..

 
Lesorub:

Золото 1299 продайте, своп в путь!


Я не поддаю сомнению ваш профессионализм, но вы не думаете , что золото может дойти до уровня 1305, протестировать его и потом только откат? И возможность пробития этой же цены, закрепления выше и потом продолжения лонговой позиции.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я не поддаю сомнению ваш профессионализм, но вы не думаете , что золото может дойти до уровня 1305, протестировать его и потом только откат? И возможность пробития этой же цены, закрепления выше и потом продолжения лонговой позиции.

есть сопротивление 1299, можно пробовать продавать...

 
Lesorub:

есть сопротивление 1299, можно пробовать продавать...


 

швали всякой много шарится по форумам...




                                                                               


 
Lesorub:

швали всякой много шарится по форумам...




                                                                               



За годы у вас иммунитет должен быть.)

Слился кто-то, заработал мало.

Кого и где покусать?

На синем форуме эти же люди сами себя на Вы называют.))))

 

Скажите пожалуйста форумчане, что такое синий форум?

 
Aleksandr Yakovlev:

Скажите пожалуйста форумчане, что такое синий форум?


По правилам просят не ссылить. В яндексе так и наберите).

Синий форум трейдеров. Выскочит.

 

Ок

 

Я так понял, это сборище многих и многих трейдунов ))

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