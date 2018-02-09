FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 38
Вот в стратегии Лесоруба я уж точно полный ноль, сколько не вникал, не получилось у меня, ни разу.
Зачем такие нападки.
Просада конечно есть, но глобально +...
На этом форуме так регулярно никто свои входы не выкладывает.)
Сами вчера ссыль на Аксакала давали.)
Делать нечего было полистала....
Путокольщик ?
Был. Это уже в прошлом. Однако, очень полезно и лучшее из всего что я изучал.
Я - не давал ссылку
Пардон. Не ВЫ...
В ваш ответ затесалась.)
Прогнозёры все хороши, главное дают представление на среднесрок и в основном правильные входы и выходы, а дальше каждый сам рискует в меру своего разумения и опыта... респект всем и уважение...
Я считаю направление много важней.
Входы всегда с просадкой.)
Вот почему лунтик зашевелился.))))))))
Бл,закрылся киви,а я расчитывал на среднесрок.......опять рыться надо в парах
Trump stützt Goldpreis & Ölpreis steigt trotz schlechten Daten Energie: Die Marktteilnehmer versuchen heute Morgen mit Argumenten wie einem schwächeren US-Dollar, einer rekordhohen Rohölverarbeitung in den USA und der Ankündigung geringerer saudi-arabischer Öllieferungen an asiatische Kunden im Februar den gestrigen Preisanstieg bei Rohöl um fast 3% zu erklären. Mitunter erfolgen Preisbewegungen allerdings ohne eine logische Erklärung. Denn der Preisanstieg setzte gestern ein, kurz nachdem das US-Energieministerium einen auf ganzer Linie preisbelastenden Lagerbericht veröffentlicht hatte. So stiegen die US-Rohöllagerbestände um 4,1 Mio. Barrel. Die Zahl war damit deutlich höher als erwartet und übertraf auch den vom API am Vortag gemeldeten Anstieg. Der Lageraufbau war einem massiven Anstieg der Rohölimporte um 1,9 Mio. Barrel pro Tag auf das höchste Niveau seit September 2012 geschuldet. Auch eine auf ein Rekordniveau gestiegene Rohölverarbeitung reichte nicht aus, dieses zusätzliche Angebot zu absorbieren. In der Folge der rekordhohen Verarbeitung stiegen die Lagerbestände von Ölprodukten die zweite Woche in Folge kräftig, bei Benzin um 5,0 Mio. Barrel, bei Destillaten um 8,4 Mio. Barrel. Die Destillatebestände liegen damit auf einem Rekordniveau für diese Jahreszeit. Die US-Rohölproduktion stieg um 176 Tsd. auf 8,95 Mio. Barrel pro Tag, was dem höchsten Niveau seit April 2016 entspricht. Dieser Anstieg erfolgte aber voraussichtlich nicht in der letzten Berichtswoche, sondern war in erster Linie eine Folge der Aufwärtsrevision der Produktionsschätzung im aktuellen EIA-Monatsbericht (siehe TagesInfo Rohstoffe von gestern). Diese betraf auch die letzten drei Monate, was nun nachträglich in der letzten Berichtswoche eingestellt wurde.
Коммерцбанк
Trump подпирает цену золота & нефтяную цену растет вопреки плохим данным
Энергия: Участники рынка пытаются объяснять сегодня утром с аргументами как более слабому доллару, высокой как рекорд обработке сырой нефти в США и объявления более незначительных саудовских нефтяных поставок азиатским клиентам в феврале вчерашнее повышение цен при сырой нефти почти 3%. Однако, иногда ценовые движения происходят без логичного заявления. Так как вчера повышение цен наступало, коротко после энергетическое министерство США ценовое отягчающее на всей линии сообщение лагеря опубликовало. Таким образом складские запасы сырой нефти США росли около 4,1 млн. барр. Число было вместе с тем значительно выше чем ожидалось и превосходило также от API накануне заявленного подъема. Сооружение лагеря было быть должно массивному подъему импорта сырой нефти около 1,9 млн. барр. в день на наивысший уровень с сентября 2012. Также поднявшаяся на рекордный уровень обработка сырой нефти не хватала, чтобы поглощать этот дополнительный ассортимент. В будущем высокой как рекорд обработки складские запасы нефтяных продуктов поднимались по второй неделе вследствие сильно, при бензине около 5,0 млн. барр., при дистиллятах около 8,4 млн. барр. Составы дистиллятов лежат вместе с тем на рекордном уровне для этого сезона. Производство сырой нефти США росло около 176 Tsd. до 8,95 млн. барр. в день, что соответствует наивысшему уровню с апреля 2016. Однако, этот подъем происходил, вероятно, не на прошлой неделе сообщения, а был в первую очередь последствием Aufwärtsrevision оценки производства в актуальном месячном отчете EIA (смотри дневную информацию виды сырья от вчера). Она касалась также последних 3 месяцев, что устанавливалось теперь дополнительно на прошлой неделе сообщения.
Для тех кто золотом и нефтью торгует