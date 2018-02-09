FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 235
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Я думаю тебе надо давно уже было сделать похожий сигнал:
https://www.mql5.com/ru/signals/129797
С десяток подписчиков уже бы давно было.
Без всякой иронии.
я ученик первого класса церковно - приходской
подставлять ближнего на расходы - не мое!
Ну,что,Продавцы луневы,не боитесь,что уйдёт на перехай?
Да ,есть такое дело , и мишек накормили и быки в без убытке ... Бытовая логика утверждает поход к верху
Да ,есть такое дело , и мишек накормили и быки в без убытке ... Бытовая логика утверждает поход к верху
Просадочка получается
задача №2:
каждый день формируются уровни, цена находится на линии баланса
вопрос: как с большей долей вероятности определить, в какую сторону
от баланса пойдет цена?
день вчерашний:
Просадочка получается
Логика проста , внутри канала (для смелых) цель короткая -его граница .. за границей ищем ретест этого уровня на тренд
при этом ни каких палок ни каких волн ни опционов .... н и ч е г о ..) кроме долгов медведей быкам и наоборот .... ни какой математики и заумных речей чистая бытавуха
и что самое интересное работает
задача №2:
каждый день формируются уровни, цена находится на линии баланса
вопрос: как с большей долей вероятности определить, в какую сторону
от баланса пойдет цена?
день вчерашний:
1 Надо понять выгоду опционного куклавода я думаю и из этого делать ума заключения
а как это сделать?
2 у нас есть балансовый уровень вчерашнего , сегодняшнего дня(синии линии) где цена не должна быть полюбому
си
как с большей долей вероятности определить, в какую сторону
от баланса пойдет цена?
задача №2:
каждый день формируются уровни, цена находится на линии баланса
вопрос: как с большей долей вероятности определить, в какую сторону
от баланса пойдет цена?............
Я,в силу ограниченности,так и не с мог этого определить. Торгую из критических состояний.
1 Надо понять выгоду опционного куклавода я думаю и из этого делать ума заключения
а как это сделать?
2 у нас есть балансовый уровень вчерашнего , сегодняшнего дня(синии линии) где цена не должна быть полюбому
си
как с большей долей вероятности определить, в какую сторону
от баланса пойдет цена?