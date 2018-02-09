FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 235

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Sergey Novokhatskiy:


Я думаю тебе надо давно уже было сделать похожий ‌сигнал:

https://www.mql5.com/ru/signals/129797

С десяток подписчиков уже бы давно было.

Без всякой иронии.‌

я ученик первого класса церковно - приходской

подставлять ближнего на расходы - не мое!‌

 
 

Ну,что,Продавцы луневы,не боитесь,что уйдёт на перехай? 

[Удален]  
Speculator:

Да ,есть такое дело ,  и мишек накормили и быки в без убытке ... Бытовая логика утверждает  поход к верху

 
Alexander Antoshkin:

Да ,есть такое дело ,  и мишек накормили и быки в без убытке ... Бытовая логика утверждает  поход к верху


П‌росадочка получается 

 

задача №2:

каждый день формируются уровни, цена находится на линии баланса

вопрос: как с большей долей вероятности определить, в какую сторону

от баланса пойдет цена?‌

день вчерашний:

[Удален]  
Speculator:


П‌росадочка получается 

‌Логика проста  , внутри канала (для смелых) цель короткая -его граница .. за границей  ищем ретест  этого уровня  на тренд

при этом  ни каких палок ни каких волн ни опционов  .... н и ч е г о ‌..)  кроме долгов  медведей быкам  и наоборот  .... ни какой математики и заумных речей   чистая бытавуха

и что самое интересное ра‌ботает

[Удален]  
Lesorub:

задача №2:

каждый день формируются уровни, цена находится на линии баланса

вопрос: как с большей долей вероятности определить, в какую сторону

от баланса пойдет цена?‌

день вчерашний:

1 Надо понять   выгоду  опционного куклавода  я думаю  и из этого делать  ума заключения 

а как это сделать? 

2 у нас есть  ‌балансовый уровень  вчерашнего , сегодняшнего дня(синии линии) где цена не должна быть полюбому

си

‌как с большей долей вероятности определить, в какую сторону

от баланса пойдет цена?‌

 
Lesorub:

задача №2:

каждый день формируются уровни, цена находится на линии баланса

вопрос: как с большей долей вероятности определить, в какую сторону

от баланса пойдет цена?‌............


Я,в силу ограниченности,так и не с мог этого определить. Торгую из критических состояний.
 
Alexander Antoshkin:

1 Надо понять   выгоду  опционного куклавода  я думаю  и из этого делать  ума заключения 

а как это сделать? 

2 у нас есть  ‌балансовый уровень  вчерашнего , сегодняшнего дня(синии линии) где цена не должна быть полюбому

си

‌как с большей долей вероятности определить, в какую сторону

от баланса пойдет цена?‌

и где сейчас на Евре "выгода опционного куклавода" ?
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