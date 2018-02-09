FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 166

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tuma_news:


Приветик! Стренж )

У меня всё хорошо )

Спасибо!)

Ты ЕГО не видел?)

Спасибо!

 

Тума..., там за туманами берег наш родной...


 
Евро прогнозируется на 1,0680

и 1,0750 возможный.

 
tuma_news:
Клоуны)

Оп-па!

Тума, по евре покажи что-нибудь из последнего

 
tuma_news:
Евро прогнозируется на 1,0680

и 1,0750 возможный.

на голубой у тебя байки застряли, на сколько я помню?
 
pridurok:

Ты ЕГО не видел?)

Спасибо!

ОН мне не нужен )

Это ты по нему страдаешь)

У меня есть  другой)

Спасибо!
 
tuma_news:
Евро прогнозируется на 1,0680

и 1,0750 возможный.

 Добрый день. С саморазбаном.

Твоя позиция в продажу?

 
Lesorub:

Тума..., там за туманами берег наш родной...


Илья,  я тут  заметил(до самобана) , что от твоих палок нужно ещё поправку делать.И тогда вход получится на 80-90% безпросадочный.

Покажи палки на сейчас.

Спасибо!
 
sterva:

 Добрый день. С саморазбаном.

Твоя позиция в продажу?

Так у него лок получится, поэтому скорее всего он тупо просадку пережидает
 
sterva:

 Добрый день. С саморазбаном.

Твоя позиция в продажу?

Приветик!

Наторговки на сейчас 1,0680 и 1,0780

и внизу наторговка вчерашняя (зелёная на рисунке).Вот к ней спуститься должны (протестировать сверху).

Спасибо!
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