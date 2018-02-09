FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 166
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Приветик! Стренж )
У меня всё хорошо )
Спасибо!)
Ты ЕГО не видел?)
Спасибо!
Тума..., там за туманами берег наш родной...
и 1,0750 возможный.
Клоуны)
Оп-па!
Тума, по евре покажи что-нибудь из последнего
Евро прогнозируется на 1,0680
и 1,0750 возможный.
Ты ЕГО не видел?)
Спасибо!
Это ты по нему страдаешь)
У меня есть другой)
Спасибо!
Евро прогнозируется на 1,0680
и 1,0750 возможный.
Добрый день. С саморазбаном.
Твоя позиция в продажу?
Тума..., там за туманами берег наш родной...
Покажи палки на сейчас.
Спасибо!
Добрый день. С саморазбаном.
Твоя позиция в продажу?
Добрый день. С саморазбаном.
Твоя позиция в продажу?
Наторговки на сейчас 1,0680 и 1,0780
и внизу наторговка вчерашняя (зелёная на рисунке).Вот к ней спуститься должны (протестировать сверху).
Спасибо!