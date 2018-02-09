FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 212
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Ена:
Опять мазня бестолковая.
Вылазь)
Прогноз давай по Евро)
Спасибо!
на часе Евры бычий Вульф, цель в 7 фиге...
Фига здесь считается довольно мощным талисманом?
убойным:
на часе Евры бычий Вульф, цель в 7 фиге...
вот сколь раз Вы издевались, столько раз цена была там, где ей мы и предписывали...
и на седня, 1.0500 пут, зловонный, остался, не прикаенный...
в 20.00 МСК придет ему писец: OI 6163 V 1739 PT 2.2
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и смотрите, куда запендюрят Евре, и не говорите, что не видели:
Прям парит евро...
Клоуны
Доброе время суток всем.
Все на евре?
Тоже в бай буду набирать.
По ней точного входа никогда не выходит.
Золотишко сегодня спятило, выбило все нажитое.(