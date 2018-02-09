FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 212

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Lesorub:

индекс:

Ена:


Опять мазня бестолковая.
 
pridurok:
Опять мазня бестолковая.
на часе Евры бычий Вульф, цель в 7 фиге...
 
Рена )

Вылазь)

Прогноз давай по Евро)

Спасибо!
[Удален]  
Lesorub:
на часе Евры бычий Вульф, цель в 7 фиге...
Фига здесь считается довольно мощным талисманом?
 
Alexander Antoshkin:
Фига здесь считается довольно мощным талисманом?

убойным:


 
Lesorub:
на часе Евры бычий Вульф, цель в 7 фиге...
eq бычий там
 
Lesorub:

вот сколь раз Вы издевались, столько раз цена была там, где ей мы и предписывали...  

и на седня, 1.0500 пут, зловонный, остался, не прикаенный...

в 20.00 МСК придет ему писец: OI 6163 V 1739  PT 2.2

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pridurok:
Nfr jn vjb[ bpltdfntkmcnd e dfc d ujkjdt yb ez yt lj,fdkztncz)

и смотрите, куда запендюрят Евре, и не говорите, что не видели:

     

 

Прям парит евро...

Клоуны 

 

Доброе время суток всем.

Все на евре?

Тоже в бай буду набирать.

По ней точного входа никогда не выходит.

Золотишко сегодня спятило, выбило все нажитое.( 

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