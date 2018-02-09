FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 487

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Думаю EURUSD - пойдет вниз с текущих 1.14245 до 1.12000
 
Sergey Zhukov:
Думаю EURUSD - пойдет вниз с текущих 1.14245 до 1.12000

К концу квартала выбъет и 1,1000, надеюсь, НО через это,
 т.е. бахнет такую шпильку в небо, что мало не покажется. (4-х часовую свечу выше 1.3, с последующим 2-х недельным откатом)

Просто мое мнение такое. Понаблюдаем.

 

День Независимости США-День пипсовщика

 
STA2066:

День Независимости США-День пипсовщика

точно...


 
STA2066:

День Независимости США-День пипсовщика

после 13-00, пипсовка в полный рост
 
Renat Akhtyamov:
после 13-00, пипсовка в полный рост

Почему после?

 
sterva:

Почему после?

праздник начнется, по 4-е включительно

время по Москве

 
Renat Akhtyamov:

праздник начнется, по 4-е включительно

время по Москве


++++

 

По евре разворот?


 
Renat Akhtyamov:

По евре разворот?


а чеб в 1.1450 не пульнуть ?


Чиф долг:

не хватает кульминации...

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