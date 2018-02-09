FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 487
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Думаю EURUSD - пойдет вниз с текущих 1.14245 до 1.12000
К концу квартала выбъет и 1,1000, надеюсь, НО через это,
т.е. бахнет такую шпильку в небо, что мало не покажется. (4-х часовую свечу выше 1.3, с последующим 2-х недельным откатом)
Просто мое мнение такое. Понаблюдаем.
День Независимости США-День пипсовщика
День Независимости США-День пипсовщика
точно...
День Независимости США-День пипсовщика
после 13-00, пипсовка в полный рост
Почему после?
Почему после?
праздник начнется, по 4-е включительно
время по Москве
праздник начнется, по 4-е включительно
время по Москве
++++
По евре разворот?
По евре разворот?
а чеб в 1.1450 не пульнуть ?
Чиф долг:
не хватает кульминации...