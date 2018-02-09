FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 627
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По плану.
Отведаю кофею и поеду кататься по городу.
Погода хорошая...
У нас не АЙС погода.
Удачной прогулки, не пропадай... .
и Евра...
По плану.
Отведаю кофею и поеду кататься по городу.
Погода хорошая...
Ниже не рассматриваешь? Спрашиваю потому что если цена обновит экстремум то вероятнее всего свалится ниже, просто сам планирую от мин экстремума хорошенько закупится в накопление пост #6193.
Ниже не рассматриваешь? Спрашиваю потому что если цена обновит экстремум то вероятнее всего свалится ниже, просто сам планирую от мин экстремума хорошенько закупится в накопление пост #6193.
и Евра...
Рискованно, но что делать.)
Рискованно, но что делать.)
Нормально все...
и своп попутный...
Нормально все...
и своп попутный...
С огромной толпой идем.)
С огромной толпой идем.)
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