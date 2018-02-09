FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 627

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Lesorub:

По плану.

Отведаю кофею и поеду кататься по городу.

Погода хорошая...

У нас не АЙС погода.

Удачной прогулки, не пропадай... .

 

и Евра...


 
Lesorub:

По плану.

Отведаю кофею и поеду кататься по городу.

Погода хорошая...



Ниже не рассматриваешь? Спрашиваю потому что если цена обновит экстремум то вероятнее всего свалится ниже, просто сам планирую от мин экстремума хорошенько закупится  в накопление пост .

 
Rustam Galkeev:

Ниже не рассматриваешь? Спрашиваю потому что если цена обновит экстремум то вероятнее всего свалится ниже, просто сам планирую от мин экстремума хорошенько закупится  в накопление пост .

 


 
 
Lesorub:

и Евра...



Рискованно, но что делать.)

 
sterva:


Рискованно, но что делать.)

Нормально все...

и своп попутный...

 
Lesorub:

Нормально все...

и своп попутный...


С огромной толпой идем.)


 
sterva:

С огромной толпой идем.)


Индекс Евро:


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