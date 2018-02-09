FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 89

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что интересно - по скриншотам и прогнозам , видно кто куда встал.
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Вообщем как всегда я оказался прав ..
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Открыл большой   лок плюсовой и все остановилось)))Иногда такое впечатление .что  никто кроме меня не торгует)))Интересно куда  пойдем ))?
 
Movlat Baghiyev:
Открыл большой   лок плюсовой и все остановилось)))Иногда такое впечатление .что  никто кроме меня не торгует)))Интересно куда  пойдем ))?
)))
 

На Н1 классический трендовый паттерн №1839 можно рассматривать как 3ю волну по волнам Эллиотта. А подтвердиться или нет не могу загадывать. Только предположение на основе истории.

 

 
Uladzimir Izerski:

На Н1 классический трендовый паттерн №1839 можно рассматривать как 3ю волну по волнам Эллиотта. А подтвердиться или нет не могу загадывать. Только предположение на основе истории. 

У Вас в проге огромное количество паттернов, т.е. более 1839 штук?
 
Рисунки выкладываю не для руководства для принятия действий, а для иллюстрации своего взгляда на рынок. Если кто не согласен или совсем не согласен можете критиковать))
 
Uladzimir Izerski:
Рисунки выкладываю не для руководства для принятия действий, а для иллюстрации своего взгляда на рынок. Если кто не согласен или совсем не согласен можете критиковать))

Чтобы разобраться - нужно сначала понять - что такое есть паттерн №1839...., ну или понять - куда всё-таки прогноз - вверх или вниз.

С Ваших слов пока не понятно, вывода нет вобщем.

 
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