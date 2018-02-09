FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 89
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Открыл большой лок плюсовой и все остановилось)))Иногда такое впечатление .что никто кроме меня не торгует)))Интересно куда пойдем ))?
На Н1 классический трендовый паттерн №1839 можно рассматривать как 3ю волну по волнам Эллиотта. А подтвердиться или нет не могу загадывать. Только предположение на основе истории.
На Н1 классический трендовый паттерн №1839 можно рассматривать как 3ю волну по волнам Эллиотта. А подтвердиться или нет не могу загадывать. Только предположение на основе истории.
Рисунки выкладываю не для руководства для принятия действий, а для иллюстрации своего взгляда на рынок. Если кто не согласен или совсем не согласен можете критиковать))
Чтобы разобраться - нужно сначала понять - что такое есть паттерн №1839...., ну или понять - куда всё-таки прогноз - вверх или вниз.
С Ваших слов пока не понятно, вывода нет вобщем.