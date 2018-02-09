FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 44

Сергей Криушин:
Фунт с долларом в каких отношениях относительно еньки...
 
Renat Akhtyamov:
+++)))) Кому как повезет - того и в ЗАГС поведет... я думал про их статистику хождения в в З...кому предпочтения отдавала...
 

Приветик ,Господа)))

У меня тут с форумом какая-то лабуда творится.

Слились вместе бан tuma88  и блокировка  левого ip.


Сейчас пишу от моих прикольных друзей .


1.0710 возможно, то есть не сильно обновится хай.

на оба фронта работаешь?


вот уровни для входа:

верхние два с Н4...

 
tuma_news:


Тума,я там читаю опционщиков,а ты стал вставлять свои красочные полотна.....или на твоих сканах опционные уровни?
 
Vadens:
Тума,я там читаю опционщиков,а ты стал вставлять свои красочные полотна.....или на твоих сканах опционные уровни?
в личку ответил
 
tuma_news:

...................у меня пивоты. Просто пивоты. Не опционы. разницы нет  от каких уровней входить.


Там ребята на опцах и фьючах гадают,а ты им пивоты. Смотри не признайся,а то их вырвет на клаву.

Вообще стараюсь собирать наводящую инфу с разных гадальных инструментов по отдельности(фьючи,опцы,мюррей,пивоты,ZUP,фундамент) на тематических ветках. Модный в этом году флуд толпы,на уровне фейка,типа одиночные выкрики "пойдёт на 1.06......","считаю к концу месяца будет на 1.02",через пару лет будет на 0.99".......стараюсь пропускать,чтобы в подсознании не фиксился.

 
Vadens:
Там ребята на опцах и фьючах гадают,а ты им пивоты. Смотри не признайся,а то их вырвет на клаву. Вообще стараюсь собирать наводящую инфу с разных гадальных инструментов по отдельности(фьючи,опцы,мюррей,пивоты,фундамент).
Мне почему то кажется все гадальные карты ведут к одному - к объёмам ,как бы их не называли ,или какими бы способами не искали ,сами того не зная .Всё хочу опрос по этой теме открыть ,не соберусь ни как )
 
Server Muradasilov:
Мне почему то кажется все гадальные карты ведут к одному - к объёмам ,как бы их не называли ,или какими бы способами не искали ,сами того не зная .Всё хочу опрос по этой теме открыть ,не соберусь ни как )

Ха-ха,по этой причине форумы через короткое время запрещают коррекцию постов-не успел ты ответить,а я уже изменил текст.

Если объёмы это деньги,то замечание справедливо. 

 
Vadens:

Ха-ха,по этой причине форумы через короткое время запрещают коррекцию постов-не успел ты ответить,а я уже изменил текст.

Если объёмы это деньги,то замечание справедливо. 

Ничего страшного ,успел и исправленный пост прочитать :) Да объёмы это деньги ,пойду ка я посплю немного,утро вечера мудренее 
