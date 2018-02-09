FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 44
Фунт с долларом в каких отношениях относительно еньки...
Приветик ,Господа)))
У меня тут с форумом какая-то лабуда творится.
Слились вместе бан tuma88 и блокировка левого ip.
Сейчас пишу от моих прикольных друзей .
1.0710 возможно, то есть не сильно обновится хай.
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=15984935&viewfull=1#post15984935
на оба фронта работаешь?
вот уровни для входа:
верхние два с Н4...
http://www.forexdengi.com/threads/68823-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi?p=15984935&viewfull=1#post15984935
Тума,я там читаю опционщиков,а ты стал вставлять свои красочные полотна.....или на твоих сканах опционные уровни?
...................у меня пивоты. Просто пивоты. Не опционы. разницы нет от каких уровней входить.
Там ребята на опцах и фьючах гадают,а ты им пивоты. Смотри не признайся,а то их вырвет на клаву.
Вообще стараюсь собирать наводящую инфу с разных гадальных инструментов по отдельности(фьючи,опцы,мюррей,пивоты,ZUP,фундамент) на тематических ветках. Модный в этом году флуд толпы,на уровне фейка,типа одиночные выкрики "пойдёт на 1.06......","считаю к концу месяца будет на 1.02",через пару лет будет на 0.99".......стараюсь пропускать,чтобы в подсознании не фиксился.
Там ребята на опцах и фьючах гадают,а ты им пивоты. Смотри не признайся,а то их вырвет на клаву. Вообще стараюсь собирать наводящую инфу с разных гадальных инструментов по отдельности(фьючи,опцы,мюррей,пивоты,фундамент).
Мне почему то кажется все гадальные карты ведут к одному - к объёмам ,как бы их не называли ,или какими бы способами не искали ,сами того не зная .Всё хочу опрос по этой теме открыть ,не соберусь ни как )
Ха-ха,по этой причине форумы через короткое время запрещают коррекцию постов-не успел ты ответить,а я уже изменил текст.
Если объёмы это деньги,то замечание справедливо.
Ха-ха,по этой причине форумы через короткое время запрещают коррекцию постов-не успел ты ответить,а я уже изменил текст.
Если объёмы это деньги,то замечание справедливо.