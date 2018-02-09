FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 208

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tuma_news:

Евро прикинул...

Вроде 1,0560  целится)

1.0550 с пятницы по ДБ висит там Put с большим ОИ.

Седня для торговли только узкоглазый флет...

Если входил с верхнего моего лимита, то уже должно быть в бу. ТР нижний лимит...

Двумя ордерами около 60 п. получится.

 
pridurok:

Одна часть мира(те которые при памяти) ждет там, вторая там, между ними дурачки бегают, ждут пока их разденут.

 

вот Вы любитель мозг выносить...


 
Успешные интрадейные трейдуны берут все движения на евро, в Чикаго рыдают..... от смеха.
 
tuma_news:

у меня всё хорошо)

Спасибо)

Конечно, конечно, от 1.0651 купил, от 1.0615 продал, все прекрасно, жизнь это движение)))

Ты не ЕГО ученик?) 

 
Присутствующие из этой зоны никогда и не выходят, ручники затянуты плотно.
 
tuma_news:

Зона торможения Евро 1,0580-60

Красиво сказал! Романтично.

Эх,если б цена умела слышать. 

 

 День Рождения Вашингтона  20 февраля в США Выходной!!! Я то думаю чё за уйня на рынке здохли что ли все...

 

 
на ауди один брокер раздавал халяву. Минутки, Гэпы по 5 пунктов, спред 0,2. Можно было пунктов 50 собрать. Хотя не понятно, как на таком рынке может быть  такой спред.
Вот такие свечки:
 
зашел котлетой только что еще. Отменят или нет - будет видно
 

Шире на мир смотреть надо.

Евра флетует

 

а слабеющий японец стимулирует кроссы....и телега едет,даже в праздники


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