FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 208
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Евро прикинул...
Вроде 1,0560 целится)
1.0550 с пятницы по ДБ висит там Put с большим ОИ.
Седня для торговли только узкоглазый флет...
Если входил с верхнего моего лимита, то уже должно быть в бу. ТР нижний лимит...
Двумя ордерами около 60 п. получится.
Одна часть мира(те которые при памяти) ждет там, вторая там, между ними дурачки бегают, ждут пока их разденут.
вот Вы любитель мозг выносить...
у меня всё хорошо)
Спасибо)
Конечно, конечно, от 1.0651 купил, от 1.0615 продал, все прекрасно, жизнь это движение)))
Ты не ЕГО ученик?)
Зона торможения Евро 1,0580-60
Красиво сказал! Романтично.
Эх,если б цена умела слышать.
День Рождения Вашингтона 20 февраля в США Выходной!!! Я то думаю чё за уйня на рынке здохли что ли все...
Вот такие свечки:
Шире на мир смотреть надо.
Евра флетует
а слабеющий японец стимулирует кроссы....и телега едет,даже в праздники