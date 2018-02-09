FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 57

Новый комментарий
 
Movlat Baghiyev:
А что Папа Карло котирует по Пятницам?))
Вы сюда прогнозить пришли или троллить? Я чо та не пойму совсем...
 
Renat Akhtyamov:

Ура! Мы нашли ответ на вопрос - шо таке пятница (?) !!!

Я такого же мнения, то есть: реальная котировка в пятницу нереальна.

да не...

они КУКЛа на радостях в кабак затащили

он в понедельник начудит, с похмелья...


Евра обновила текущие хаи, а внизу долгов не меряно...

[Удален]  
Lesorub:

да не...

они КУКЛа на радостях в кабак затащили

он в понедельник начудит, с похмелья...

Все будет зависит на сколько водки купят)))
 
Lesorub:

да не...

они КУКЛа на радостях в кабак затащили

он в понедельник начудит, с похмелья...


Евра обновила текущие хаи, а внизу долгов не меряно...

Еще бы пунктиков 10 и я открываю продажу
[Удален]  
Да ладно Вам ,Ребята  .Тут без уровня 1,0920 ну никак не выходит продажи ...
 
Movlat Baghiyev:
Да ладно Вам ,Ребята  .Тут без уровня 1,0920 ну никак не выходит продажи ...

)

зафиксировал

 
Sergey Novokhatskiy:
0.7590-0.76 смотреть тогда надо.
Это так принципиально?
 
tuma_news:


...... для 777 сообщений)))......

В смысле,инфа свыше?
 
tuma_news:
 

Приветик! Господа)

Вернулся? А чо так ....?
 
Vadens:
В смысле,инфа свыше?
Он теперь другой акунт заведёт ,счастливый оставит ... 
1...505152535455565758596061626364...878
Новый комментарий