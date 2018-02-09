FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 57
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А что Папа Карло котирует по Пятницам?))
Ура! Мы нашли ответ на вопрос - шо таке пятница (?) !!!
Я такого же мнения, то есть: реальная котировка в пятницу нереальна.
да не...
они КУКЛа на радостях в кабак затащили
он в понедельник начудит, с похмелья...
Евра обновила текущие хаи, а внизу долгов не меряно...
да не...
они КУКЛа на радостях в кабак затащили
он в понедельник начудит, с похмелья...
да не...
они КУКЛа на радостях в кабак затащили
он в понедельник начудит, с похмелья...
Евра обновила текущие хаи, а внизу долгов не меряно...
Да ладно Вам ,Ребята .Тут без уровня 1,0920 ну никак не выходит продажи ...
)
зафиксировал
0.7590-0.76 смотреть тогда надо.
...... для 777 сообщений)))......
Приветик! Господа)
В смысле,инфа свыше?