FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 334

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tuma_news:

Ну ,то есть, движется подвал?

Евро/долл от 1,0735  и  выше  можно искать продажи.

Может быть протянут её до 1,0770.


цель?
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tuma_news:

Ну так опци -это же долго-среднесрок, а не внутри дня, как у меня.Вниз  к 1,0640 сходит, а потом может снова вверх.Ну  ты же знаешь! )


Опцы - это инструмент. Долго-среднесрок - метод твоей торговли.
 
mmmoguschiy-new:

ты пол с потолком не перепутал? 


рисунок покажи?

 

Раслад такой на май

как видите 2450 реально 

 
Lesorub:

Че разетки так зафигасил ввысоко
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Не валяй дурака, Америка
Отдавай ка землицу Алясочку

http://www.vestifinance.ru/articles/84257

Аляска - источник второй волны сланцевой революции
Аляска - источник второй волны сланцевой революции
  • www.vestifinance.ru
Распечатать Москва, 18 апреля - "Вести.Экономика". Арктические территории невероятно привлекательны для мировых нефтяных компаний. Несмотря на противодействие со стороны экологических групп и запрет президента Обамы на бурение в федеральных арктических водах, исследование на Аляске выявило огромные запасы нефти. И все это на фоне низких цен на...
 
Alekseu Fedotov:

Че разетки так зафигасил ввысоко

это для собак конура у соседа...

им пофиг на розетки

 
Alekseu Fedotov:

Раслад такой на май

как видите 2450 реально 

По Евро если можно такое же .

Спасибо!

 
mmmoguschiy-new:
tuma_news:

Ну ,то есть, движется подвал?

Евро/долл от 1,0735  и  выше  можно искать продажи.

Может быть протянут её до 1,0770.


цель?
1,05)
[Удален]  
tuma_news:
1,05)

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