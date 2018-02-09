FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 334
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Ну ,то есть, движется подвал?
Евро/долл от 1,0735 и выше можно искать продажи.
Может быть протянут её до 1,0770.
цель?
Ну так опци -это же долго-среднесрок, а не внутри дня, как у меня.Вниз к 1,0640 сходит, а потом может снова вверх.Ну ты же знаешь! )
Опцы - это инструмент. Долго-среднесрок - метод твоей торговли.
ты пол с потолком не перепутал?
рисунок покажи?
Раслад такой на май
как видите 2450 реально
Че разетки так зафигасил ввысоко
Отдавай ка землицу Алясочку
http://www.vestifinance.ru/articles/84257
Че разетки так зафигасил ввысоко
это для собак конура у соседа...
им пофиг на розетки
Раслад такой на май
как видите 2450 реально
По Евро если можно такое же .
Спасибо!
Ну ,то есть, движется подвал?
Евро/долл от 1,0735 и выше можно искать продажи.
Может быть протянут её до 1,0770.
цель?
1,05)