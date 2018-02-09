FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 436

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Renat Akhtyamov:

ну как тебе сказать?

продавцов по евре уже месяц как зашкаливает....


Т.е. цене вверх?
 
Vadens:

Т.е. цене вверх?
да, но нет правил, ты прав на 100
 
Изучая спреды и их изменения вывел .что  при коррекциях  основного тренда спреды уменьшаются ..Как будто привлекая желание  скажем продавать при бычьим тренде .Выходит ,что кто-то знает куда пойдет цена дальше ,таким образом собирая деньги для основного тренда ..
 
Darirunu:
Изучая спреды и их изменения вывел .что  при коррекциях  основного тренда спреды уменьшаются ..Как будто привлекая желание  скажем продавать при бычьим тренде .Выходит ,что кто-то знает куда пойдет цена дальше ,таким образом собирая деньги для основного тренда ..
там котировщику и знать ничего не нужно. вывод о том - куда цене дальше пРоявится сам, в конце "коррекции", только мы об этом без инфы по объемам покупок/продаж никогда не узнаем.
 
Renat Akhtyamov:
там котировщику и знать ничего не нужно. вывод о том - куда цене дальше пРоявится сам, в конце "коррекции", только мы об этом без инфы по объемам покупок/продаж никогда не узнаем.

А как Вы можете узнать что будет дождь ,только гидрометцентр слушаете?
 
Darirunu:
Изучая спреды и их изменения вывел .что  при коррекциях  основного тренда спреды уменьшаются ..Как будто привлекая желание  скажем продавать при бычьим тренде .Выходит ,что кто-то знает куда пойдет цена дальше ,таким образом собирая деньги для основного тренда ..

Свопы тоже против основного тренда. Если у меня своп оказывается по тренду,то начинаю искать ошибку,т.к. привык к попутным свопам в коррекциях. 
 
Lesorub:

я покупал еще утром, и протащили по стандартному загону, ничего особенного...

единственное, на дневках палки в селл - вот это стремно

надеюсь на пятницу и бай палки на часе...

попал немного ночью на этом движении. загон в противоход говорите? то есть загоняют туда цену, чтобы изменить направление тренда?
 
Renat Akhtyamov:
там котировщику и знать ничего не нужно. вывод о том - куда цене дальше пРоявится сам, в конце "коррекции", только мы об этом без инфы по объемам покупок/продаж никогда не узнаем.
то есть, смотря как люди воспримут коррекцию? если люди воспримут коррекцию, как разворот тренда - то будет коррекция, если люди воспримут коррекцию как коррекцию - то будет разворот тренда? люди всегда проиграют.
 
danminin:
попал немного ночью на этом движении. загон в противоход говорите? то есть загоняют туда цену, чтобы изменить направление тренда?

при образовании палок есть цель 143,9 от их высоты, которую 100% заберут

КУКЛ (или кто там у них за смотрящего...), зная об этом заранее, устраивает противоход, заманивая

все больше и больше нас с Вами в эту ловушку, но бабло и там не бесконечное

таким образом, формируются разворотные зоны, где КУКЛ, возможно, повернет котир в обратку к цели

задача не прыгать в омут, а дождаться цены в этой разворотной зоне:


а на фунте рельса на часе в бай для краткосрочки, т.к. основное движение по дням в селл

я ранее не раз показывал эту картинку...


 
danminin:

вот хороший пример на индексе КИВИ:

1. нарисовали палку и цель

2. загнали в противоход до разворотной зоны

3. погнали цену до расчетного ТР 


то же самое происходит на старшем D1:

есть цель, но сразу не взяли по каким - то причинам

погнали в противоход за другой целью (Н4)

развернут в предполагаемой разворотной зоне, погонят за нижней целью окончательно...


короче, рынок - одно нае... ближнего...

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