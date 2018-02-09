FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 436
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ну как тебе сказать?
продавцов по евре уже месяц как зашкаливает....
Т.е. цене вверх?
Т.е. цене вверх?
Изучая спреды и их изменения вывел .что при коррекциях основного тренда спреды уменьшаются ..Как будто привлекая желание скажем продавать при бычьим тренде .Выходит ,что кто-то знает куда пойдет цена дальше ,таким образом собирая деньги для основного тренда ..
там котировщику и знать ничего не нужно. вывод о том - куда цене дальше пРоявится сам, в конце "коррекции", только мы об этом без инфы по объемам покупок/продаж никогда не узнаем.
А как Вы можете узнать что будет дождь ,только гидрометцентр слушаете?
Изучая спреды и их изменения вывел .что при коррекциях основного тренда спреды уменьшаются ..Как будто привлекая желание скажем продавать при бычьим тренде .Выходит ,что кто-то знает куда пойдет цена дальше ,таким образом собирая деньги для основного тренда ..
Свопы тоже против основного тренда. Если у меня своп оказывается по тренду,то начинаю искать ошибку,т.к. привык к попутным свопам в коррекциях.
я покупал еще утром, и протащили по стандартному загону, ничего особенного...
единственное, на дневках палки в селл - вот это стремно
надеюсь на пятницу и бай палки на часе...
там котировщику и знать ничего не нужно. вывод о том - куда цене дальше пРоявится сам, в конце "коррекции", только мы об этом без инфы по объемам покупок/продаж никогда не узнаем.
попал немного ночью на этом движении. загон в противоход говорите? то есть загоняют туда цену, чтобы изменить направление тренда?
при образовании палок есть цель 143,9 от их высоты, которую 100% заберут
КУКЛ (или кто там у них за смотрящего...), зная об этом заранее, устраивает противоход, заманивая
все больше и больше нас с Вами в эту ловушку, но бабло и там не бесконечное
таким образом, формируются разворотные зоны, где КУКЛ, возможно, повернет котир в обратку к цели
задача не прыгать в омут, а дождаться цены в этой разворотной зоне:
а на фунте рельса на часе в бай для краткосрочки, т.к. основное движение по дням в селл
я ранее не раз показывал эту картинку...
вот хороший пример на индексе КИВИ:
1. нарисовали палку и цель
2. загнали в противоход до разворотной зоны
3. погнали цену до расчетного ТР
то же самое происходит на старшем D1:
есть цель, но сразу не взяли по каким - то причинам
погнали в противоход за другой целью (Н4)
развернут в предполагаемой разворотной зоне, погонят за нижней целью окончательно...
короче, рынок - одно нае... ближнего...