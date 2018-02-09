FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 88
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а тут и Трамп в помощь
http://www.fxeuroclub.ru/showmnews.php?id=483130#.WJLv9XWLT0q
вчера видел, хотел сюда кинуть, только потом уже не нашел.
Для меня как раз это первый сигнал скажем так к укреплению .Всегда пере чем большим закидывают такие утки ..
Да просто хотят, чтобы поскидывали баксы в банки, чтобы сейчас покупать дешевле, а потом купить меньше но уже по рыночной
Конечно же утка.
Палата общин парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о выходе страны из Евросоюза. Ранее Верховный суд посчитал, что для начала процедуры решения референдума недостаточно
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/02/02/2017/589252519a79476ab1675719?from=main
Пошли дальше в загон.)
Палата общин парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о выходе страны из Евросоюза. Ранее Верховный суд посчитал, что для начала процедуры решения референдума недостаточно
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/02/02/2017/589252519a79476ab1675719?from=main
Пошли дальше в загон.)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.02.01 07:54
пока нужно кинуть байщиков...
зря, чтоли, вчера КУКЛ загонял цену?
двусторонняя палка на Н1:
Свой шорт не закрывала, думаю вылезет.
Не выйдут, просто прыжками пойдут на встречу к курсу евро
С какой целью?
Одно дело привязка, а уж выравнивание...........?
С какой целью?
Одно дело привязка, а уж выравнивание...........?
Цена не та. Будет паритет, только тогда уже почитаем...
То есть по какой цене зашли, по той и выходить можно.
Возможно баксы будут вместо фунта и евры, предполагаю.
Почитывать нужно про чиф - ждать, когда жесткую привязку к курсу евро снимут...
Свой шорт не закрывала, думаю вылезет.
еще раз..., смотрим дневки ЧИФа:
делаем выводы по Евре...
правда, есть должок на 1.0950...