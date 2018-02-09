FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 88

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mmmoguschiy-new:
а тут и Трамп в помощь

http://www.fxeuroclub.ru/showmnews.php?id=483130#.WJLv9XWLT0q
вчера видел, хотел сюда кинуть, только потом уже не нашел.
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
вчера видел, хотел сюда кинуть, только потом уже не нашел.
Для меня как раз это  первый сигнал скажем так к укреплению .Всегда перед чем то  большим закидывают такие утки ..
 
Movlat Baghiyev:
Для меня как раз это  первый сигнал скажем так к укреплению .Всегда пере чем большим закидывают такие утки ..

Да просто хотят, чтобы поскидывали баксы в банки, чтобы сейчас покупать дешевле, а потом купить меньше но уже по рыночной

Конечно же утка.

[Удален]  
В Америке гусей на рождество жарят... и стреляют... подкидывают только в России
 

Палата общин парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о выходе страны из Евросоюза. Ранее Верховный суд посчитал, что для начала процедуры решения референдума недостаточно

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/02/02/2017/589252519a79476ab1675719?from=main

Пошли дальше в загон.) 

Британские депутаты подавляющим большинством поддержали закон о Brexit
Британские депутаты подавляющим большинством поддержали закон о Brexit
  • www.rbc.ru
Палата общин парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о выходе страны из Евросоюза. Ранее Верховный суд посчитал, что для начала процедуры решения референдума недостаточно
 
sterva:

Палата общин парламента Великобритании во втором чтении приняла законопроект о выходе страны из Евросоюза. Ранее Верховный суд посчитал, что для начала процедуры решения референдума недостаточно

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/02/02/2017/589252519a79476ab1675719?from=main

Пошли дальше в загон.) 

Не выйдут, просто прыжками пойдут на встречу к курсу евро
 
Lesorub:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Lesorub, 2017.02.01 07:54

пока нужно кинуть байщиков...

зря, чтоли, вчера КУКЛ загонял цену?

двусторонняя палка на Н1:



Свой шорт не закрывала, думаю вылезет.

 
Renat Akhtyamov:
Не выйдут, просто прыжками пойдут на встречу к курсу евро

С какой целью?

Одно дело привязка, а уж выравнивание...........? 

 
sterva:

С какой целью?

Одно дело привязка, а уж выравнивание...........? 

Цена не та. Будет паритет, только тогда уже почитаем...

То есть по какой цене зашли, по той и выходить можно.

Возможно баксы будут вместо фунта и евры, предполагаю.

Почитывать нужно про чиф - ждать, когда жесткую привязку к курсу евро снимут...

 
sterva:

Свой шорт не закрывала, думаю вылезет.



еще раз..., смотрим дневки ЧИФа:

делаем выводы по Евре...

правда, есть должок на 1.0950...

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