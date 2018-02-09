FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 641

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Lesorub:

я вообще спрашивал о другом...

вот текущие экстремумы, черкните на снимке тактику входа (чаек там и галок не нужно...)

Любая цена имеет свою завершённость только на опорнике нам стоит только поймать разворотную модель по Таблице и не попасть на опорник старшего порядка учитываю его дистанцию и последний макс мин экстремум. Допустим расклад что прозевали и попали на растяжку в этом случае ждём 4 на этом опорнике и разворотную комбинацию которая всегда бывает только на экстремумах особенно когда она только образовалась.

+ Каждый опорник имеет свою дист по Таблице, где можно просто прикинуть что будет с депо если прозеваешь все 4 опорника и смоделировать проход по Таблице этого опорника.


 

Лесоруб вот на пипах текущий расклад по опорнику, где 3?,но 4 всегда пробой текущего экстремума, а при завершённости тренда всегда экстремум, значит варианта два 1) пробой 3 но не пробой экстремума, тогда коррекция,2) Пробой экстремума тогда возможен разворот поиск по Таблице патеров и если цена образовала новый опорник значит направление изменилось всё просто.


Это ситуация на короткой дист.

Если двойка на стадии формирования будет выше 4 предыдущей то стоит ожидать дальнейшего роста 100%,где четвёрка будет экстремумом тренда.

 
Rustam Galkeev:

Лесоруб вот на пипах текущий расклад по опорнику, где 3?,но 4 всегда пробой текущего экстремума, а при завершённости тренда всегда экстремум, значит варианта два 1) пробой 3 но не пробой экстремума, тогда коррекция,2) Пробой экстремума тогда возможен разворот поиск по Таблице патеров и если цена образовала новый опорник значит направление изменилось всё просто.

Спасибо!

 
Lesorub:

Спасибо!

Это тяжко объяснить. Нужно показывать очень детально что и как и на какой дист происходит и на что в Таблице нужно обратить внимание. 
 
Renat Akhtyamov:

Пробегал мимо...

Господа, я отказался от последнего - от текущей цены. Она в торговле тоже не нужна.

Про историю говорил ранее - это вообще несущее зло, забудьте про неё навсегда.

Про будущую скажу честно (прогнозируемую типа )))) - цена пойдет туда, куда ей выгоднее, а не вам.

Текущая цена - это средняя между всеми рыночными ордерами на Forex в текущий момент, не ломайте голову попусту, предсказать невозможно.

Не поддавайтесь, считайте тока свои бабки и всё будет!!!

Пока не получиться работать без любой из 3-х цен про которые я написал (а других и нет) - не слезайте с демки на реал.

Ах да, руками биться с компьютером - бесполезно.


Удачи!


Ну вот ещё! Ренка,пересядем мы щас на демки потому,что ты пробежал мимо.

Ренка,как ты умудрился отказаться от текучки? По бидам и аскам мы открываем рыночники. По текущей видим прибыли и убытки. Как можно отказаться от жизни?

"Есть только миг между прошлым и будущим.

 Именно он называется жизнь"


Только не втюхивай Нам за бабло какую-нить чудо-программку.

 

Пост  + закрыл все бай ордера.

По тихоньку стал набирать на селл позы.

Файлы:
2017-10-31_092856.png  16 kb
 


Не много по пипсовал от максов на селл

Файлы:
2017-10-31_152641.png  16 kb
 
Vadens:

Ну вот ещё! Ренка,пересядем мы щас на демки потому,что ты пробежал мимо.

Ренка,как ты умудрился отказаться от текучки? По бидам и аскам мы открываем рыночники. По текущей видим прибыли и убытки. Как можно отказаться от жизни?

"Есть только миг между прошлым и будущим.

 Именно он называется жизнь"


Только не втюхивай Нам за бабло какую-нить чудо-программку.

по чем мы открываемся - пофиг.

только не надо никаких домыслов - выделил. Я вообще хочу вычистить все проги. Чешуя одна. Просто кнопки нету - удалить.

Ни зачто не поверю что ты со своими индюками на форе бабки имеешь. Естественно в целом, т.е. в комплексе.

И не надо мне показывать одну пару, по котрой норм. Ты суммируй.

А если есчо покажешь такое: профит = текущий баланс - залил на счет >> 0 одновременно при положительном профите, тогда поверю. Залил на счет - это и есть баланс по сути, а не то что убавляется и прибавляется всё время)))). Эквити - тоже не желательно пользовать таким, каким оно есть. Короче говоря, все финансовые цифры советую пересмотреть для начала.

Повторяю - история - зло! Ориентир, он же индикатор - бабки и уравнение повыше, в том числе.

Ну вот  типа, последний час, заметь 5 пунктов всего цена бегала: 1636-1641

Чтобы не быть голословным, попробую про индюки объяснить на пальцах.

Да, любой индюк показывает - куда идет цена. Вопрос - продлится это долго или закончится пряи счас???

Можно уже поржать, в принципе.

 

По еврику, прям счас, один уровень сформирован, мной есессно. Куда счас двинет - пофигам.

Ну ладно, всё на этом.

Забегу как нибудь.

 
Renat Akhtyamov:

По еврику, прям счас, один уровень сформирован, мной есессно. Куда счас двинет - пофигам.

Ну ладно, всё на этом.

Забегу как нибудь.

И ты Это не знаешь???

ТР 1.1554 (нах все программы...)

КУКЛ все давно нарисовал -  свеча от 26.10.2017 !!!

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