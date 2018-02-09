FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 641
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я вообще спрашивал о другом...
вот текущие экстремумы, черкните на снимке тактику входа (чаек там и галок не нужно...)
Любая цена имеет свою завершённость только на опорнике нам стоит только поймать разворотную модель по Таблице и не попасть на опорник старшего порядка учитываю его дистанцию и последний макс мин экстремум. Допустим расклад что прозевали и попали на растяжку в этом случае ждём 4 на этом опорнике и разворотную комбинацию которая всегда бывает только на экстремумах особенно когда она только образовалась.
+ Каждый опорник имеет свою дист по Таблице, где можно просто прикинуть что будет с депо если прозеваешь все 4 опорника и смоделировать проход по Таблице этого опорника.
Лесоруб вот на пипах текущий расклад по опорнику, где 3?,но 4 всегда пробой текущего экстремума, а при завершённости тренда всегда экстремум, значит варианта два 1) пробой 3 но не пробой экстремума, тогда коррекция,2) Пробой экстремума тогда возможен разворот поиск по Таблице патеров и если цена образовала новый опорник значит направление изменилось всё просто.
Это ситуация на короткой дист.
Если двойка на стадии формирования будет выше 4 предыдущей то стоит ожидать дальнейшего роста 100%,где четвёрка будет экстремумом тренда.
Лесоруб вот на пипах текущий расклад по опорнику, где 3?,но 4 всегда пробой текущего экстремума, а при завершённости тренда всегда экстремум, значит варианта два 1) пробой 3 но не пробой экстремума, тогда коррекция,2) Пробой экстремума тогда возможен разворот поиск по Таблице патеров и если цена образовала новый опорник значит направление изменилось всё просто.
Спасибо!
Спасибо!
Пробегал мимо...
Господа, я отказался от последнего - от текущей цены. Она в торговле тоже не нужна.
Про историю говорил ранее - это вообще несущее зло, забудьте про неё навсегда.
Про будущую скажу честно (прогнозируемую типа )))) - цена пойдет туда, куда ей выгоднее, а не вам.
Текущая цена - это средняя между всеми рыночными ордерами на Forex в текущий момент, не ломайте голову попусту, предсказать невозможно.
Не поддавайтесь, считайте тока свои бабки и всё будет!!!
Пока не получиться работать без любой из 3-х цен про которые я написал (а других и нет) - не слезайте с демки на реал.
Ах да, руками биться с компьютером - бесполезно.
Удачи!
Ну вот ещё! Ренка,пересядем мы щас на демки потому,что ты пробежал мимо.
Ренка,как ты умудрился отказаться от текучки? По бидам и аскам мы открываем рыночники. По текущей видим прибыли и убытки. Как можно отказаться от жизни?
"Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь"
Только не втюхивай Нам за бабло какую-нить чудо-программку.
Пост #6400 + закрыл все бай ордера.
По тихоньку стал набирать на селл позы.
Не много по пипсовал от максов на селл
Ну вот ещё! Ренка,пересядем мы щас на демки потому,что ты пробежал мимо.
Ренка,как ты умудрился отказаться от текучки? По бидам и аскам мы открываем рыночники. По текущей видим прибыли и убытки. Как можно отказаться от жизни?
"Есть только миг между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь"
Только не втюхивай Нам за бабло какую-нить чудо-программку.
по чем мы открываемся - пофиг.
только не надо никаких домыслов - выделил. Я вообще хочу вычистить все проги. Чешуя одна. Просто кнопки нету - удалить.
Ни зачто не поверю что ты со своими индюками на форе бабки имеешь. Естественно в целом, т.е. в комплексе.
И не надо мне показывать одну пару, по котрой норм. Ты суммируй.
А если есчо покажешь такое: профит = текущий баланс - залил на счет >> 0 одновременно при положительном профите, тогда поверю. Залил на счет - это и есть баланс по сути, а не то что убавляется и прибавляется всё время)))). Эквити - тоже не желательно пользовать таким, каким оно есть. Короче говоря, все финансовые цифры советую пересмотреть для начала.
Повторяю - история - зло! Ориентир, он же индикатор - бабки и уравнение повыше, в том числе.
Ну вот типа, последний час, заметь 5 пунктов всего цена бегала: 1636-1641
Чтобы не быть голословным, попробую про индюки объяснить на пальцах.
Да, любой индюк показывает - куда идет цена. Вопрос - продлится это долго или закончится пряи счас???
Можно уже поржать, в принципе.
По еврику, прям счас, один уровень сформирован, мной есессно. Куда счас двинет - пофигам.
Ну ладно, всё на этом.
Забегу как нибудь.
По еврику, прям счас, один уровень сформирован, мной есессно. Куда счас двинет - пофигам.
Ну ладно, всё на этом.
Забегу как нибудь.
И ты Это не знаешь???
ТР 1.1554 (нах все программы...)
КУКЛ все давно нарисовал - свеча от 26.10.2017 !!!