FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 175

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Стоит ли сейчас покупать евро на долгосрочную перспективу? Летом сбыть
 
Renat Akhtyamov:


Ренка,настоящий веер в краткосроке видел? Жаль,что центовик. До тейка полпути,как бы среднесрок не получился. При попутном свопе ждать с моря погоды не страшно.

 

 
Vadens:

Ренка,настоящий веер в краткосроке видел? Жаль,что центовик. До тейка полпути,как бы среднесрок не получился. При попутном свопе ждать с моря погоды не страшно. 

настоящий веер?

Такое не пользую.

 
Renat Akhtyamov:

настоящий веер?

Такое не пользую.

Дык,ясно,что не пользуешь,ты ж программёр! От такого убожества тебя может стошнить прям на клаву. А для меня-дерёвни из глубинки,не продвинутого,пользующегося ещё первыми осцилляторами,с откидными ручками-древними ископаемыми аналитическими инструментами австралополитеков,начала эпохи антропогенеза,600 баксов на дороге не валяются.......Тьфу,ты! Опять понесло! 

Ладненько,спокойной.........утра. 

Основные стадии эволюции человека
Основные стадии эволюции человека
  • arheologija.ru
В настоящее время наука располагает значительным числом палеоантропологических, археологических и геологических данных, позволяющих осветить ход антропогенеза (в общих чертах). Анализ указанной информации дает основание выделить четыре условных стадии (отрезка) антропогенеза, характеризующиеся определенным типом ископаемого человека, уровнем...
 
mmmoguschiy-new:
Тебе уже "отроки" и сигнал нарисовали :



Говорят - иди отседова, закрой терминал и не открывай больше никогда(шляпник):

Кстати,я на этом моменте один центовик слил,Лесоруб и Ренка в курсе. Щас пригрузил снова-разгоняю.

 

......Только ты не гони никого,хорошо? 

 
Vadens:

Дык,ясно,что не пользуешь,ты ж программёр! От такого убожества тебя может стошнить прям на клаву. А для меня-дерёвни из глубинки,не продвинутого,пользующегося ещё первыми осцилляторами,с откидными ручками-древними ископаемыми аналитическими инструментами австралополитеков,начала эпохи антропогенеза,600 баксов на дороге не валяются.......Тьфу,ты! Опять понесло! 

Ладненько,спокойной.........утра. 

доброе утро

только потому что уже протестил

при тестировании в первую очередь интересует долгосрочная перспектива сохранности и %-та роста депозита, а не времени удерживания ордеров

 
 
vaz:

а чо такого привлекательного для торговля на скрине? Я об этом и без скрина еще 1,5 года назад сказал....

Всё равно торгуем краткосрок, как максимум

 
mmmoguschiy-new:
Старикана послушался? 

Я? Гоню? Да я ш стебусь - ну ты в курсе 

Ну и ладно!

Кроме стЕбли не забывай пожст делиться полезненьким. 

 
Renat Akhtyamov:

а чо такого привлекательного для торговля на скрине? Я об этом и без скрина еще 1,5 года назад сказал....

Всё равно торгуем краткосрок, как максимум

Сомневался долго. Теперь уверен.

Главное направление выбрано..... 

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