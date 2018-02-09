FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 175
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Ренка,настоящий веер в краткосроке видел? Жаль,что центовик. До тейка полпути,как бы среднесрок не получился. При попутном свопе ждать с моря погоды не страшно.
Ренка,настоящий веер в краткосроке видел? Жаль,что центовик. До тейка полпути,как бы среднесрок не получился. При попутном свопе ждать с моря погоды не страшно.
настоящий веер?
Такое не пользую.
настоящий веер?
Такое не пользую.
Дык,ясно,что не пользуешь,ты ж программёр! От такого убожества тебя может стошнить прям на клаву. А для меня-дерёвни из глубинки,не продвинутого,пользующегося ещё первыми осцилляторами,с откидными ручками-древними ископаемыми аналитическими инструментами австралополитеков,начала эпохи антропогенеза,600 баксов на дороге не валяются.......Тьфу,ты! Опять понесло!
Ладненько,спокойной.........утра.
Тебе уже "отроки" и сигнал нарисовали :
Говорят - иди отседова, закрой терминал и не открывай больше никогда(шляпник):
Кстати,я на этом моменте один центовик слил,Лесоруб и Ренка в курсе. Щас пригрузил снова-разгоняю.
......Только ты не гони никого,хорошо?
Дык,ясно,что не пользуешь,ты ж программёр! От такого убожества тебя может стошнить прям на клаву. А для меня-дерёвни из глубинки,не продвинутого,пользующегося ещё первыми осцилляторами,с откидными ручками-древними ископаемыми аналитическими инструментами австралополитеков,начала эпохи антропогенеза,600 баксов на дороге не валяются.......Тьфу,ты! Опять понесло!
Ладненько,спокойной.........утра.
доброе утро
только потому что уже протестил
при тестировании в первую очередь интересует долгосрочная перспектива сохранности и %-та роста депозита, а не времени удерживания ордеров
а чо такого привлекательного для торговля на скрине? Я об этом и без скрина еще 1,5 года назад сказал....
Всё равно торгуем краткосрок, как максимум
Старикана послушался?
Я? Гоню? Да я ш стебусь - ну ты в курсе
Ну и ладно!
Кроме стЕбли не забывай пожст делиться полезненьким.
а чо такого привлекательного для торговля на скрине? Я об этом и без скрина еще 1,5 года назад сказал....
Всё равно торгуем краткосрок, как максимум
Сомневался долго. Теперь уверен.
Главное направление выбрано.....