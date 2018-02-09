FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 415
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по быстрому...
а так индекс бакса еще не взял нижнюю цель...
Да, в конечном итоге должна еще выше уйти, но пропустить боюсь.)
Да, в конечном итоге должна еще выше уйти, но пропустить боюсь.)
откорректируется...
а так стопы стоят за шпилей 1.1300, на них прокатят до ТР 1.1500
ближайшие стопы этого движения стоят на 1.0818
Приехали по евре что ли ?
Ещё немного ещё чуть-чуть
Последний бой он трудный самый,
А я в Россию домой хочу
Я так давно не видел маму...
Слова: М. Ножкин
Люблю мелких подхалимов...
Вот гадский папа...ладно больше не буду мелко плавать...))
Я волком бы выгрыз подхалимаш
тем более мелкий противный
пусть гордо реет палочник наш
В своем прогнозе стабильный...)))
Рано продавать, вниз не идем
Вверх тоже не идем.
Рано продавать, вниз не идем
Вверх тоже не идем.
Чтобы вот эту шпилю пробить щас,без сужения диапазона,много бабла надо. Мож биржевики видят,есть ли такое бабло в рынке.
Чтобы вот эту шпилю пробить щас,без сужения диапазона,много бабла надо. Мож биржевики видят,есть ли такое бабло в рынке.
Чтобы вот эту шпилю пробить щас,без сужения диапазона,много бабла надо. Мож биржевики видят,есть ли такое бабло в рынке.