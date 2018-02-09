FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 415

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Lesorub:

по быстрому...

а так индекс бакса еще не взял нижнюю цель...


Да, в конечном итоге должна еще выше уйти, но пропустить боюсь.)
 
sterva:

Да, в конечном итоге должна еще выше уйти, но пропустить боюсь.)

откорректируется...

а так стопы стоят за шпилей 1.1300, на них прокатят до ТР 1.1500


ближайшие стопы этого движения стоят на 1.0818

[Удален]  
Приехали по евре что ли ?
 
Vladimir Zubov:
Приехали по евре что ли ?

Ещё немного ещё чуть-чуть
Последний бой он трудный самый,
А я в Россию домой хочу
Я так давно не видел маму...

Слова: М. Ножкин



 
Lesorub:
Люблю мелких подхалимов...

Вот гадский папа...ладно больше не буду мелко плавать...))

Я волком бы выгрыз подхалимаш

тем более мелкий противный

пусть гордо реет палочник наш

В своем прогнозе стабильный...)))

[Удален]  
Рано продавать, вниз не идем
[Удален]  
Vadim Baklanov:
Рано продавать, вниз не идем

Вверх тоже не идем.
 
Vadim Baklanov:
Рано продавать, вниз не идем

Vladimir Zubov:

Вверх тоже не идем.


Чтобы вот эту шпилю пробить щас,без сужения диапазона,много бабла надо. Мож биржевики видят,есть ли такое бабло в рынке.


[Удален]  
Vadens:

Чтобы вот эту шпилю пробить щас,без сужения диапазона,много бабла надо. Мож биржевики видят,есть ли такое бабло в рынке.

Бабло всегда есть на рынке. Даже если она сейчас шпилю пробьет и не откатится это не будет чем-то необычным для графика евро.
 
Vadens:


Чтобы вот эту шпилю пробить щас,без сужения диапазона,много бабла надо. Мож биржевики видят,есть ли такое бабло в рынке.


Пока вниз катились кто-то ж набирал бобла...так что этого добра  немерено...нужна только общая вера в слабость доллара...ну или команда "фас" на их языке... даже у нас в "Сургутнефтегазе" запасы его с избытком...тем более было сказано, что рубль сильно перепродан, а это хоть и всего лишь 2%, ну на взмах бабочки крылышками бяк-бяк-бяк - вполне хватит...)))  что-то у меня весенне настроение последнее время - нужно пойти залить желание...
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