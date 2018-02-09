FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 519

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Lesorub:

я понял, что ничего не понял...

смотри на нем  на часе двусторонний аукцион в 150 п.

0.9749

0.9597

и бери его, пока дают... 

Этот аукцион - орлянка. Так я называю моменты, когда цене некуда деваться. Вроде бы и надо в ту сторону, а вроде бы и нельзя.

 
Renat Akhtyamov:

Этот аукцион - орлянка. Так я называю моменты, когда цене некуда деваться. Вроде бы и надо в ту сторону, а вроде бы и нельзя.

Спреды покажи, Орлянка...

 
Lesorub:

Спреды покажи, Орлянка...

Зачем? Я ж тебе уже показывал. Ничо не поменялось.

от 6 февраля мой постик глянь, тама более чем
 
Renat Akhtyamov:

Ольга, забудь про цели. Торговать надо текущий ситуейшен

Нет ничего круче кроме движения против ТА и против прочих прелестей.

Когда знаешь направление,можно и цели,а тут-то...и цельщикам и ситуёнщикам всем пришёл нострадамус.
 
Vadens:
Когда знаешь направление,можно и цели,а тут-то...и цельщикам и ситуёнщикам всем пришёл нострадамус.

Оч. похоже на правду. Слишком тихо.... Полегли в неравном бою

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Тем более проговорился как то про 2 основных признака - куды прет тренд. Один из них явный, другой - подтверждающий.

ТА там вообще не нужон.


Вы аккуратнее, а то храаль раскроете))))). Пущай Ольга владеет сей перманентной истиной.

Тем более что у Вас талант проговариваться про общедоступно бесперспективные вещи, делая из них многовековую тайну.

 

умею только мартин использовать..

капец..

но на этот раз повезло чисто случайно....

пора фиксить..


 
Gorg1983:

Вы аккуратнее, а то храаль раскроете))))). Пущай Ольга владеет сей перманентной истиной.

Тем более что у Вас талант проговариваться про общедоступно бесперспективные вещи, делая из них многовековую тайну.

Ага.

Торгуешь или потрепаться забегал?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Ага.

Торгуешь или потрепаться забегал?


Какая разница, ты ведь явно 2-м занят. Рыбак как грица из далека видит кто на рыбалку приехал, а кто побухать с забористыми историями.))

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