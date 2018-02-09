FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 519
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я понял, что ничего не понял...
смотри на нем на часе двусторонний аукцион в 150 п.
0.9749
0.9597
и бери его, пока дают...
Этот аукцион - орлянка. Так я называю моменты, когда цене некуда деваться. Вроде бы и надо в ту сторону, а вроде бы и нельзя.
Этот аукцион - орлянка. Так я называю моменты, когда цене некуда деваться. Вроде бы и надо в ту сторону, а вроде бы и нельзя.
Спреды покажи, Орлянка...
Спреды покажи, Орлянка...
Зачем? Я ж тебе уже показывал. Ничо не поменялось.от 6 февраля мой постик глянь, тама более чем
Ольга, забудь про цели. Торговать надо текущий ситуейшен
Нет ничего круче кроме движения против ТА и против прочих прелестей.
Когда знаешь направление,можно и цели,а тут-то...и цельщикам и ситуёнщикам всем пришёл нострадамус.
Оч. похоже на правду. Слишком тихо.... Полегли в неравном бою
Тем более проговорился как то про 2 основных признака - куды прет тренд. Один из них явный, другой - подтверждающий.
ТА там вообще не нужон.
Вы аккуратнее, а то храаль раскроете))))). Пущай Ольга владеет сей перманентной истиной.
Тем более что у Вас талант проговариваться про общедоступно бесперспективные вещи, делая из них многовековую тайну.
умею только мартин использовать..
капец..
но на этот раз повезло чисто случайно....
пора фиксить..
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Lesorub, 2017.07.26 20:59
и фунтика, ждемс:
Долги нужно чтить:
Вы аккуратнее, а то храаль раскроете))))). Пущай Ольга владеет сей перманентной истиной.
Тем более что у Вас талант проговариваться про общедоступно бесперспективные вещи, делая из них многовековую тайну.
Ага.
Торгуешь или потрепаться забегал?
Ага.
Торгуешь или потрепаться забегал?
Какая разница, ты ведь явно 2-м занят. Рыбак как грица из далека видит кто на рыбалку приехал, а кто побухать с забористыми историями.))