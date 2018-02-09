FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 667
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а зачем? я привык делать ставки сидя у компа, алерты приходят через телефон
у меня не хватит нервов на ручную торговлю, могу ошибиться. А это все потеря денег.
Ну кому как нравится. Тут спорить нет смысла
Красавчик)
Всё есть, а что делать сейчас с евро/юсд - ответа нет )
Поэтому никуя ничего нет)Только самолюбование своим спортивным телом)
Спасибо!
Вот такой прогноз по евро)
Ожидается перелой до 1,1567.
Чисто символический такой вот перелой)
1,1550 возможно не будет.
Спасибо!
Нефть WTI
Глобально Тренд вверх
Точка входа(Внутри-часовой Интервал), цена вышла из Нисходящего, Коррекционного отката и образовала Восходящий Канала, разворот на 1-2-3 от Сперандео
Нефть WTI
Глобально Тренд вверх
Точка входа(Внутри-часовой Интервал), цена вышла из Нисходящего, Коррекционного отката и образовала Восходящий Канала, разворот на 1-2-3 от Сперандео
какая цель для шорта?
какая цель для шорта?
нет цели, либо пара процентов от депозита, либо трейлинг стоп
Швейцарец, интересная получается комбинация, через 30 минут выйдет Индекс Потребительских цен, а на Врнутри-дневном графике Двойная Дивергенция с отбоем от уровня и разворотной свечей рисуется. Наклон у второй линии Тренда уменьшился... Если все останется как и прежде по закрытии часа Sell
Нефть WTI
Глобально Тренд вверх
Точка входа(Внутри-часовой Интервал), цена вышла из Нисходящего, Коррекционного отката и образовала Восходящий Канала, разворот на 1-2-3 от Сперандео
По Нефти выстрелило...
1590 втарил евробакс, стоп 20п
1590 втарил евробакс, стоп 20п
На дневках продажи, ТР 1.1550 !
Сигнальная свеча от 26.10.17