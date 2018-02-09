FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 114

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Lesorub:

лучше не сочинишь...

Понял, спасибо.

 
Lesorub:

не смотрю его пока...

а киви?

думаю что упадет скоро, ближе к полуночи...

 
tuma_news:

Хорошо)

Свои стринги можно показать? )

КаАак отшпокают....

23:00  NZDРешение по процентной ставке  1,75%1,75%
23:00  NZDДоклад по денежно-кредитной политике РБНЗ     
23:00  NZDРешение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке     
Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке
Решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке
  • ru.investing.com
Доллар растет на позитивных данных по рынку труда США Investing.com - Доллар вырос по отношению к основным валютам в четверг благодаря выпуску оптимистичных данных по рынку труда США, в то время как рынки продолжают приходить в себя после победы на ...
 
tuma_news:

Нет, всё будет хорошо ! )

Спасибо!

Твои бы слова, да куклу в уши)
 
tuma_news:

Так ты же вроде продал  Евро/долл? )

новости только усилят движение по тренду вверх )

Спасибо!

Если доллар вырос, то что будет?

Так что отшпокают - 100%

)

Ладно, не переживай, ты прав:

Аналитики в новостях сами не понимают что пишут.... Пишут мол вырос, а на самом деле - упал...

 
Renat Akhtyamov:

а киви?

думаю что упадет скоро, ближе к полуночи...

нарисовано давно, 1094 сообщение...
 
Lesorub:
нарисовано давно, 1094 сообщение...
в красную или зеленую двинет, не понятно?
 
Renat Akhtyamov:
в красную или зеленую двинет, не понятно?

и там и там будет...

поставьте лимиты, чтобы не гадать

а индекс - селл сигнал перед новостями...

 
Lesorub:

и там и там будет...

поставьте лимиты, чтобы не гадать

а индекс селл сигнал перед новостями...

и я про то же. Тума будет утром в экстазе...

 
Renat Akhtyamov:

и я про то же. Тума будет утром в экстазе...

1.0673 и 1.0650 по Евре вывесили долги для селл с М1, еще ниже с М30 долг 1.0629

могут вниз завернуть забрать два нижних ближайших, затем вверх до ближайшего долгового для бая 1.0716

КИВИ, примерно, также кажет- через загон вниз до 0.7250 и за верхним долгом 0.7396 ...

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