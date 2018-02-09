FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 114
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лучше не сочинишь...
Понял, спасибо.
не смотрю его пока...
а киви?
думаю что упадет скоро, ближе к полуночи...
Хорошо)
Свои стринги можно показать? )
КаАак отшпокают....
Нет, всё будет хорошо ! )
Спасибо!
Так ты же вроде продал Евро/долл? )
новости только усилят движение по тренду вверх )
Спасибо!
Если доллар вырос, то что будет?
Так что отшпокают - 100%
)
Ладно, не переживай, ты прав:
Аналитики в новостях сами не понимают что пишут.... Пишут мол вырос, а на самом деле - упал...
а киви?
думаю что упадет скоро, ближе к полуночи...
нарисовано давно, 1094 сообщение...
в красную или зеленую двинет, не понятно?
и там и там будет...
поставьте лимиты, чтобы не гадать
а индекс - селл сигнал перед новостями...
и там и там будет...
поставьте лимиты, чтобы не гадать
а индекс селл сигнал перед новостями...
и я про то же. Тума будет утром в экстазе...
и я про то же. Тума будет утром в экстазе...
1.0673 и 1.0650 по Евре вывесили долги для селл с М1, еще ниже с М30 долг 1.0629
могут вниз завернуть забрать два нижних ближайших, затем вверх до ближайшего долгового для бая 1.0716
КИВИ, примерно, также кажет- через загон вниз до 0.7250 и за верхним долгом 0.7396 ...