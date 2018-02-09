FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 463

Новый комментарий
 

Лунь - продажи (идет набор в селл...)

Limit 1.3602

ТР 1.3423

ТР  1.3395

 
Renat Akhtyamov:
1,1230, гавань .
как это понять?
 
tuma_news:
как это понять?
на ночь там остановятся, так думаю.
 
Renat Akhtyamov:
ага, забирай


Ренка,всё отлично работает! Большое спасибо.

Маэстро,я поклонник Вашего таланта!


 
Vadens:


Ренка,всё отлично работает! Большое спасибо.

Маэстро,я поклонник Вашего таланта!


Спасибо! В рамочку повесил - в пофиль.
 
Renat Akhtyamov:
Спасибо! В рамочку повесил - в пофиль.

Глянул. Прикольно смотрится!
 
Lesorub:

душите фунта, ТР 1.2880...

                         ТР 1.2819...


Задушен до нельзя)))

Спрошу на Вашем языке.

Где верхний сетап киви? Думаю протестить скуки ради.) (0.728+-?)

 
tuma_news:
по-моему, будет ещё один перехай.

Не ответил. В бай у тебя набор?
 
sterva:


Задушен до нельзя)))

Спрошу на Вашем языке.

Где верхний сетап киви? Думаю протестить скуки ради.) (0.728+-?)

не так...

сетап есть уже давно, КУКЛ нарисовал цель ТР 0.6758

теперь идет загон в противоход с целью накопления необходимой ликвидности (или хз по каким причинам...)

уровни входа в обратку синие - это возможные разворотные зоны (там у кого - то не хватит бабла)

и все летит в тар тарары...

КУКЛ - победитель!!!


 
sterva:


Задушен до нельзя)))


аукцион фунта:


1...456457458459460461462463464465466467468469470...878
Новый комментарий