FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 463
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Лунь - продажи (идет набор в селл...)
Limit 1.3602
ТР 1.3423
ТР 1.3395
1,1230, гавань .
как это понять?
ага, забирай
Ренка,всё отлично работает! Большое спасибо.
Маэстро,я поклонник Вашего таланта!
Ренка,всё отлично работает! Большое спасибо.
Маэстро,я поклонник Вашего таланта!
Спасибо! В рамочку повесил - в пофиль.
Глянул. Прикольно смотрится!
душите фунта, ТР 1.2880...
ТР 1.2819...
Задушен до нельзя)))
Спрошу на Вашем языке.
Где верхний сетап киви? Думаю протестить скуки ради.) (0.728+-?)
по-моему, будет ещё один перехай.
Не ответил. В бай у тебя набор?
Задушен до нельзя)))
Спрошу на Вашем языке.
Где верхний сетап киви? Думаю протестить скуки ради.) (0.728+-?)
не так...
сетап есть уже давно, КУКЛ нарисовал цель ТР 0.6758
теперь идет загон в противоход с целью накопления необходимой ликвидности (или хз по каким причинам...)
уровни входа в обратку синие - это возможные разворотные зоны (там у кого - то не хватит бабла)
и все летит в тар тарары...
КУКЛ - победитель!!!
Задушен до нельзя)))
аукцион фунта: