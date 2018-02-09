FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 344

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Рена, запости картинку по индексам? Что то там разнобой какой то невооруженным глазом вижу 
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кукла возбудилась 

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Может это начало треугольника
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Vadim Baklanov:
Может это начало треугольника

ща старый придёт и руну нам подарит... точнее канал... равноудаленный  от головы 
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лан, всё это конечно весело... но спать пора
 
mmmoguschiy-new:
Рена, запости картинку по индексам? Что то там разнобой какой то невооруженным глазом вижу 

Если переключиться на W1 - всё наоборот

 
mmmoguschiy-new:
лан, всё это конечно весело... но спать пора
спокойной! до завтра!
 
Renat Akhtyamov:

Если переключиться на W1 - всё наоборот


почему не соединишь начала всех графиков?
 
Renat Akhtyamov:

Если переключиться на W1 - всё наоборот

Или как было в начале недели...кадик перевернулся... похоже на Н4 более точнее реагирует...или тоже - история... На малых ТФ как себя ведет - вообще наверно крутит без остановки... 
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Renat Akhtyamov:

Если переключиться на W1 - всё наоборот


Хмм - странно. Вроде у тебя по картинке всё в ажуре. Как именно считаешь? Ну явно же где-то что-то не так!!! Только вот не могу понять что именно

Хороший кстати вопрос.
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