FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 344
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Может это начало треугольника
ща старый придёт и руну нам подарит... точнее канал... равноудаленный от головы
Рена, запости картинку по индексам? Что то там разнобой какой то невооруженным глазом вижу
Если переключиться на W1 - всё наоборот
лан, всё это конечно весело... но спать пора
Если переключиться на W1 - всё наоборот
почему не соединишь начала всех графиков?
Если переключиться на W1 - всё наоборот
Если переключиться на W1 - всё наоборот
Хмм - странно. Вроде у тебя по картинке всё в ажуре. Как именно считаешь? Ну явно же где-то что-то не так!!! Только вот не могу понять что именно
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Сергей, 2017.04.20 21:01
почему не соединишь начала всех графиков?