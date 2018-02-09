FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 711
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её если и выбьет, то вовсе не по этому. ты не двигаешь рынок - не думай о себе много
Вам не надоело, об одном и том же, последние лет 5, а то и больше, трещать?!)
Вам не надоело, об одном и том же, последние лет 5, а то и больше, трещать?!)
Действительно, нет бы занялись фунтом...
Все нарисовано выше!
меняем местами бай и селл - внутри лока прибыль - положительный лок
вообще-то это называется прибыльная торговля. только не лок, а снизу купил сверху продал. всё - больше ничего не нужно изобретать!!!
Вам не надоело, об одном и том же, последние лет 5, а то и больше, трещать?!)
Все нарисовано выше!
Да, нарисовано. Вот только не палкой
ладненько, )))
продолжайте разгадывать пустые загадки)
И тратьте время , которое не вернуть .
Рена, давай про хрональный двигатель
бай и селл - это лок. если сверху бай, снизу селл - внутри лока будет сидеть в любом случае убыток.
меняем местами бай и селл - внутри лока прибыль - положительный лок
Ясно,ничего особенного-прописные истины,к вееру имеющие опосредованное отношение.
Ясно,ничего особенного-прописные истины.
и я так же думаю
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Vadens, 2017.11.17 11:40
Ренка,а что такое отрицательный лок? Медный таз тоже ни разу не видел...алюминиевых полно.
ладненько, )))
продолжайте разгадывать пустые загадки)
И тратьте время , которое не вернуть .
Рена, давай про хрональный двигатель
спасибо, продавец евры, который постоянно в плюсе, компаньон!)))
и я так же думаю
Ты так загадочно завернул истину,что я даже поднял одно веко.
а выбьет её, потому что в обратку попрут, т.к. иначе отрицательный лок накроется медным тазом,
По причине,что я вообще не бельмеса в татарском.