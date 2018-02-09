FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 711

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nahdi:

её если и выбьет, то вовсе не по этому. ты не двигаешь рынок - не думай о себе много

Вам не надоело, об одном и том же, последние лет 5, а то и больше, трещать?!)

 
Dmitry Chepik:

Вам не надоело, об одном и том же, последние лет 5, а то и больше, трещать?!)

Действительно, нет бы занялись фунтом...

Все нарисовано выше!     


 
Renat Akhtyamov:

меняем местами бай и селл - внутри лока прибыль - положительный лок

вообще-то это называется прибыльная торговля. только не лок, а снизу купил сверху продал. всё - больше ничего не нужно изобретать!!!

 
Dmitry Chepik:

Вам не надоело, об одном и том же, последние лет 5, а то и больше, трещать?!)

ну если люди и за 5 лет понять не могут... повторение - мать учения
 
Lesorub:

Все нарисовано выше!    

Да, нарисовано. Вот только не палкой

 

ладненько,  )))

продолжайте разгадывать пустые загадки)

И тратьте  время , которое не  вернуть .



Рена, давай  про хрональный двигатель

 
Renat Akhtyamov:

бай и селл - это лок. если сверху бай, снизу селл - внутри лока будет сидеть в любом случае убыток.

меняем местами бай и селл - внутри лока прибыль - положительный лок


Ясно,ничего особенного-прописные истины,к вееру имеющие опосредованное отношение.

 
Vadens:

Ясно,ничего особенного-прописные истины. 

и я так же думаю

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Vadens, 2017.11.17 11:40


Ренка,а что такое отрицательный лок? Медный таз тоже ни разу не видел...алюминиевых полно.

 
tuma_news:

ладненько,  )))

продолжайте разгадывать пустые загадки)

И тратьте  время , которое не  вернуть .


Рена, давай  про хрональный двигатель

спасибо, продавец евры, который постоянно в плюсе, компаньон!

)))
 
Renat Akhtyamov:

и я так же думаю



Ты так загадочно завернул истину,что я даже поднял одно веко.


а выбьет её, потому что в обратку попрут, т.к. иначе отрицательный лок накроется медным тазом,

По причине,что я вообще не бельмеса в татарском.

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