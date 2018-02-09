FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 356
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надо бы вернуться к 1,082 , а то я ошибся с размером лота(((
эт без проблем.
всё будут в экстазе от пятницы....ГЭП - тренировка, не более.
эт без проблем.
всё будут в экстазе от пятницы....ГЭП - тренировка, не более.
а то придется бай открывать)
выше 1,0850 надеюсь не поднимется?
ахз,
дельты в пределах спреда мне не подвластны
эх рвануть бы щас вниз пунктов на 100!!!
совсем свечи малюсинькими стали))))
совсем свечи малюсинькими стали))))
дадут или не дадут, вот в чем вопрос...
Видимо дадут