FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 356

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надо бы вернуться к 1,082 , а то я ошибся с размером лота(((
 
стою в продажах от 1,0856 к 1,073
 
achtopridumat:
надо бы вернуться к 1,082 , а то я ошибся с размером лота(((

эт без проблем.

всё будут в экстазе от пятницы....

ГЭП - тренировка, не более.
 
Renat Akhtyamov:

эт без проблем.

всё будут в экстазе от пятницы....

ГЭП - тренировка, не более.
выше 1,0850 надеюсь не поднимется?
 

а то придется бай открывать)

 
achtopridumat:
выше 1,0850 надеюсь не поднимется?

ахз,

дельты в пределах спреда мне не подвластны

 

эх рвануть бы щас вниз пунктов на 100!!!

 

совсем свечи малюсинькими стали))))

 
achtopridumat:

совсем свечи малюсинькими стали))))

по всем парам селл, ржака ))))
 
Lesorub:

дадут или не дадут, вот в чем вопрос...



Видимо дадут 
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