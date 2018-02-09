FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 183
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Чо то много понаписали.
Как дела?
Фунтяра я смотрю - молодца, вдарил по лонганутым )))) Там как два пальца об асфальт - по другому и быть не может, даже в ближайшем будущем.
Вот евра - редиска, трёт свои 35 чипсов, хоть чо с ней делай )))
Вобщем, как и в прошлую и в позапрошлую пятницу - торговли по евре нет.
история одного трейда:
1,0525 исполнилось)
Теперь -или проходим 1,0680 и идём дальше к 1,0780, или к обновлению лоя 1,0525 )
Спасибо!
Трансляцию завершаю!
Спасибо за внимание!
нижняя граница диапазона, что утром рисовал, корячится:
А куда Мовлат исчез, не слышно не видно?
палки ль, уровни ль рисуй
всё равно получишь кю(й)
в долгосрак, или пипсуй
не рисуй, или рисуй
всё равно получишь кю(й)
Неужели...
с придурком тока свяжись...
Скажите ка мне любезный мой модератор, почему меня банят когда я называю дебила дебилом, а в то же время здесь толпами бегают вжопузаглядыватели без собственных мозгов, такие как Маггггучччий и вот это недоразвитое, которое называется ueff?
Мож их надо банить, а не меня?
а до этого что было? )
спасибо!
Кадик перепродан(пара), как и рупь. Остаётся только извечный вопрос - когда?!!! ..........