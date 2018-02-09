FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 183

Новый комментарий
 

Чо то много понаписали.

Как дела?

Фунтяра я смотрю - молодца, вдарил по лонганутым )))) Там как два пальца об асфальт - по другому и быть не может, даже в ближайшем будущем.

Вот евра - редиска, трёт свои 35 чипсов, хоть чо с ней делай )))

Вобщем, как и в прошлую и в позапрошлую пятницу - торговли по евре нет.

 

история одного трейда:


 
tuma_news:
1,0525  исполнилось)

Теперь -или проходим 1,0680 и идём дальше к 1,0780, или к обновлению лоя 1,0525 )

Спасибо!

Трансляцию завершаю!

Спасибо за внимание!

нижняя граница диапазона, что утром рисовал, корячится:


 
А куда Мовлат исчез, не слышно не видно?
 
Renat Akhtyamov:
А куда Мовлат исчез, не слышно не видно?
с придурком тока свяжись...
 
ueff:

палки ль, уровни ль рисуй
всё равно получишь кю(й)

ueff:

в долгосрак, или пипсуй

не рисуй, или рисуй
всё равно получишь кю(й)

Неужели...

 

 
Lesorub:
с придурком тока свяжись...
счас по евре засадят шортики в днище и харэ на этом, т.к вернется она уже не скоро
 
pridurok:

Скажите ка мне любезный мой модератор, почему меня банят когда я называю дебила дебилом, а в то же время здесь толпами бегают вжопузаглядыватели без собственных мозгов, такие как Маггггучччий и вот это недоразвитое, которое называется ueff?

Мож их надо банить, а не меня? 

Маггггучччий Энто кто?
 
tuma_news:
а до этого что было? )

спасибо!
В смысле? Я писал,что евра ещё сырая. А шас,вижу,вообще вниз покатилась. У мну входа нет...даже для сетки.
 
mmmoguschiy-new:
Кадик перепродан(пара), как и рупь. Остаётся только извечный вопрос - когда?!!! ..........
Опять же восклицаю-так вот то-то и оно!
1...176177178179180181182183184185186187188189190...878
Новый комментарий