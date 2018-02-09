FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 432

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Darirunu:
Может у кого есть индикатор спреда в виде линии?
нету такого. Да и не нужен.
 

Ох, парни, парни ...)))

Что-то мне кажется, что образуется верхняя торговая зона.


 
tuma_news:

Ох, парни, парни ...)))

Что-то мне кажется, что образуется верхняя торговая зона.

Тума, всё будет, всё! И верхняя и нижняя.

Кстати, вопрос на засыпку - а на недельках то же самое?

 
через 20 минут, пресс конференция Опек, тряханет?
 
Renat Akhtyamov:

Тума, всё будет, всё! И верхняя и нижняя.

Кстати, вопрос на засыпку - а на недельках то же самое?

Ты личку  читаешь?

Для рукоблудства  внутри дня недельки не смотрю.

Недельки показали у меня 1,1450

Но слабо верится как  вы тут  прогнозите- сразу с текущих и в космос ) До 1,2400 )))

Ожидаю возврат к уровню гепа.


 
tuma_news:

Ты личку  читаешь?

Для рукоблудства  внутри дня недельки не смотрю.

Недельки показали у меня 1,1450

Но слабо верится как  вы тут  прогнозите- сразу с текущих и в космос ) До 1,2400 )))

Ожидаю возврат к уровню гепа.


Прекрасно.

Вот теперь глянь на Оанду и прикинь - в каком месте твой индюк должен показать точно такой же огромный объем и что для этого надо сделать.

Цели я дал от балды. Дальнейшее движение евры будет следовать на север до тех пор, пока покупатели и продавцы не выравняются по объемам, то есть, как тут кто то правильно писал в ноябре - пока у продавцов не закончатся деньги.

 

Всем привет!

Уж лето близится,а грааля все нет.

Опять опци, обьемы, итд.

С чего начинали, туды вернулись. Все по кругу. 

Старый пж в бане?

 
Sergey Nokhrin:
  что там на картинках за индюк показывает в квадратике старший ТФ... не мог бы его выложит сюда? ... или же где по ссыли качнуть!
-------------------

толку нет от него, тока пару кажет...

 
tuma_news:

Ты личку  читаешь?

Для рукоблудства  внутри дня недельки не смотрю.

Недельки показали у меня 1,1450

Но слабо верится как  вы тут  прогнозите- сразу с текущих и в космос ) До 1,2400 )))

Ожидаю возврат к уровню гепа.



Да все правильно показали.

Если в б/у, то выбьет..

Сегодня уже думала что с этим делать.

Возможно отшпилят до 1.145 и обратно.

А по времени, ИМХО, раньше чем через две недели честные мишки меду не получат.)

 
vaz:

Всем привет!

Уж лето близится,а грааля все нет.

Опять опци, обьемы, итд.

С чего начинали, туды вернулись. Все по кругу. 

Старый пж в бане?

Да нет, сейчас новый хит сезона понемногу набирает обороты "Базовый Принцип" Газизова Марата. Всех кто стоит на неэффективных Стратегиях рынок повынесет понемногу
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