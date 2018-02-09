FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 432
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Может у кого есть индикатор спреда в виде линии?
Ох, парни, парни ...)))
Что-то мне кажется, что образуется верхняя торговая зона.
Ох, парни, парни ...)))
Что-то мне кажется, что образуется верхняя торговая зона.
Тума, всё будет, всё! И верхняя и нижняя.
Кстати, вопрос на засыпку - а на недельках то же самое?
Тума, всё будет, всё! И верхняя и нижняя.
Кстати, вопрос на засыпку - а на недельках то же самое?
Ты личку читаешь?
Для рукоблудства внутри дня недельки не смотрю.
Недельки показали у меня 1,1450
Но слабо верится как вы тут прогнозите- сразу с текущих и в космос ) До 1,2400 )))
Ожидаю возврат к уровню гепа.
Ты личку читаешь?
Для рукоблудства внутри дня недельки не смотрю.
Недельки показали у меня 1,1450
Но слабо верится как вы тут прогнозите- сразу с текущих и в космос ) До 1,2400 )))
Ожидаю возврат к уровню гепа.
Прекрасно.
Вот теперь глянь на Оанду и прикинь - в каком месте твой индюк должен показать точно такой же огромный объем и что для этого надо сделать.
Цели я дал от балды. Дальнейшее движение евры будет следовать на север до тех пор, пока покупатели и продавцы не выравняются по объемам, то есть, как тут кто то правильно писал в ноябре - пока у продавцов не закончатся деньги.
Всем привет!
Уж лето близится,а грааля все нет.
Опять опци, обьемы, итд.
С чего начинали, туды вернулись. Все по кругу.
Старый пж в бане?
что там на картинках за индюк показывает в квадратике старший ТФ... не мог бы его выложит сюда? ... или же где по ссыли качнуть!
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толку нет от него, тока пару кажет...
Ты личку читаешь?
Для рукоблудства внутри дня недельки не смотрю.
Недельки показали у меня 1,1450
Но слабо верится как вы тут прогнозите- сразу с текущих и в космос ) До 1,2400 )))
Ожидаю возврат к уровню гепа.
Да все правильно показали.
Если в б/у, то выбьет..
Сегодня уже думала что с этим делать.
Возможно отшпилят до 1.145 и обратно.
А по времени, ИМХО, раньше чем через две недели честные мишки меду не получат.)
Всем привет!
Уж лето близится,а грааля все нет.
Опять опци, обьемы, итд.
С чего начинали, туды вернулись. Все по кругу.
Старый пж в бане?