FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 29

Новый комментарий
 
Alekseu Fedotov:

Можно

datetime time0=iTime(NULL,PERIOD_D1,0)+24*60*60;

Начало следующих суток.
 

Спасибо!

В буфер индикатора значение в этой точке закинуть как?

 
mmmoguschiy-new:

Едем дальше. Вопросы:

1) а ты её уже научился обрабатывать за 2 дня?

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page15#comment_3983811

2) а где ты там объемы увидал?

и чего тебе это дало? чсв повысил? куда ты эту волу поуровневую пихаешь? на основе неё БШ считают! тебе то она на кой коли ты не на опцах? 

нашел?

молодчик, а говорил что я тебе ничо не говорил

вот и разбирайся.

Я обрабатываллл опцы и фьючи менее чем за доли секунды.

Теперь уже сам могу такие цифры делать.

Удачи!

 
mmmoguschiy-new:
так я уже понял сразу с первого сообщения что вопрос вообще не к тебе. зачем ты в дебри полез?

а насчет 2-х дней.... эт ты со зла.

Пару-тройку лет уже кручу верчу.

Вопрос по опцам был?

Хорошо, иди других терроризируй.

 
mmmoguschiy-new:
мартышка у Крылова тоже долго очки крутила. А инструкцию почитать - не судьба
Разговор окончен. Я тебе ничем больше помогать не собираюсь.
 
mmmoguschiy-new:
нахРена ты его вообще начинал? пальцы чешутся? мне вот просто скучно 

ну эт как всегда.

придет, накидает постов, потом сотрет и получается что я с воздухом разговаривал.

учти, я стирать не буду.

 
О чем так КУКЛ задумался... что-то он тормозить стал... ждет выступления пздт. Трампа...куда пойдем... или уже дальше идти некуда...))
 
mmmoguschiy-new:
Господа, Предлагаю опционным гениям, если таковые имеются высказать свое мнение по вопросу на 27 странице по волатильности. Не обращайте внимание на наш ор - его можно пропустить. Тролли они такие...

сам ты тролль

ты посчитай то количество постов, которое ты тут "наложил" на 5 страницах за пару часов

 
mmmoguschiy-new:
 .... моё сообщение было одно:

сравни номера сообщений. Всё на этом.


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

сравни номера сообщений. Всё на этом.


усё, троло, ты в игноре(сразу надо было так). жаль тут черного списка нет как на синем
 
Опционную торговлю в отдельную ветку надо бы закинуть...я например этих опционов вообще даже боюсь...
1...222324252627282930313233343536...878
Новый комментарий