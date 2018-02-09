FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 494
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Евро будет падать до 1.13 ?
Лично я продаю до 1,1
Лично я продаю до 1,1
Растем, парни. И будем расти. Сходили вниз.
еще чуть вверх и вниз...
селл палки на индексе Евры:
Лично я продаю до 1,1
Добрый день, скоро продажи по евро(пипса) закроются и всё, лично я на заборе(шорты не открываю). Там готовится вынос шортистов с обновлением макушек.
Добрый день, скоро продажи по евро(пипса) закроются и всё, лично я на заборе(шорты не открываю). Там готовится вынос шортистов с обновлением макушек.
надо попробовать, но не факт
в статье ошибки, надеюсь найдете. ибо статья в исходном варианте - сливатор, но принцип заработка понятен.
http://traderbooks.ru/torgovlya-po-treugolnikam
Как успехи, есть результаты?
еще чуть вверх и вниз...
селл палки на индексе Евры:
Евра никуда не денется, край на 15.8 заглянем, а вот лунь явно приболел.
То с нефтью в ногу шагает, то явно против.
С какого уровня брать,если ниже уйдет?
Как успехи, есть результаты?
вывод: чисто на свопе не заработать.
никогда и никому не верьте, если будут говорить обратное.
риск слива во много раз выше вероятности получения заработка.
вывод: чисто на свопе не заработать.
никогда и никому не верьте, если будут говорить обратное.
риск слива во много раз выше вероятности получения заработка.
Renat, а тому что написано можно верить с большей вероятностью?
В любой торговле есть риски слива, всё зависит от наших правил торговли.
Если высокие риски потерь, значит правила торговли надо и пора пересмотреть.
Ладно, всем удачи и жирных профитов.
Евра никуда не денется, край на 15.8 заглянем, а вот лунь явно приболел.
То с нефтью в ногу шагает, то явно против.
С какого уровня брать,если ниже уйдет?
Позже посмотрю... Но на дневках не было долгов по палкам внизу. Мож какой лой захотят обновить... У меня по нем все баи.