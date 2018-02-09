FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 494

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Alexander Ivanov:

Евро будет падать до 1.13 ?  

Лично я продаю до 1,1


 
Renat Akhtyamov:

Лично я продаю до 1,1



Растем, парни. И будем расти. Сходили вниз.

 

еще чуть вверх и вниз...

селл палки на индексе Евры:


 
Renat Akhtyamov:

Лично я продаю до 1,1


Добрый день, скоро продажи по евро(пипса) закроются и всё, лично я на заборе(шорты не открываю). Там готовится вынос шортистов с обновлением макушек.

 
Sergey Novokhatskiy:

Добрый день, скоро продажи по евро(пипса) закроются и всё, лично я на заборе(шорты не открываю). Там готовится вынос шортистов с обновлением макушек.

хедж рулит
 
Renat Akhtyamov:

надо попробовать, но не факт

в статье ошибки, надеюсь найдете. ибо статья в исходном варианте - сливатор, но принцип заработка понятен.

http://traderbooks.ru/torgovlya-po-treugolnikam

Как успехи, есть результаты?

 
Lesorub:

еще чуть вверх и вниз...

селл палки на индексе Евры:



Евра никуда не денется, край на 15.8 заглянем, а вот лунь явно приболел.

То с нефтью в ногу шагает, то явно против.

С какого уровня брать,если ниже уйдет?

 
Vitaly Muzichenko:

Как успехи, есть результаты?

вывод: чисто на свопе не заработать.

никогда и никому не верьте, если будут говорить обратное.

риск слива во много раз выше вероятности получения заработка.

 
Renat Akhtyamov:

вывод: чисто на свопе не заработать.

никогда и никому не верьте, если будут говорить обратное.

риск слива во много раз выше вероятности получения заработка.

Renat, а тому что написано можно верить с большей вероятностью?

В любой торговле есть риски слива, всё зависит от наших правил торговли.

Если высокие риски потерь, значит правила торговли надо и пора пересмотреть.

Ладно, всем удачи и жирных профитов.

 
sterva:

Евра никуда не денется, край на 15.8 заглянем, а вот лунь явно приболел.

То с нефтью в ногу шагает, то явно против.

С какого уровня брать,если ниже уйдет?

Позже посмотрю... Но на дневках не было долгов по палкам внизу. Мож какой лой захотят обновить... У меня по нем все баи.


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