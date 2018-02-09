FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 757

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к луню присмотритесь, скоро хорошие продажи

 
Dmitry Chepik:

к луню присмотритесь, скоро хорошие продажи


Если ты анализируешь спот,смотришь фьюч и опц,тогда да-верю на слово. А если смотришь свечки,как и я,то скорее покупать надо. Впрочем,где смотреть-для кого-то откаты это целые тренды,но там и риск выше не угадать.

А вот,к примеру евра/ауди более конктертна и красноречива:


Два мощных тормозных импульса вряд ли пробьёт...по крайней мере без хорошего отката.

Можно на кросс глянуть с позиции фибо:


Ход вверх пунктов на 500 вероятен,но после формации разворота можно отдохнуть в шорте пунктов на 2500-3500....у кого какое терпение и нервы.
 
nahdi:
Если ты про пару - нет там продаж!!! Скорее наоборот. Нефть перекуплена. Рубль смотрит на 65+.

Да, про пару, пунктов на 200 просматривается...

 

по 2750-60 продал бы, но смотрю, уже пшёл!

 
Vadens:


Если ты анализируешь спот,смотришь фьюч и опц,тогда да-верю на слово. А если смотришь свечки,как и я,то скорее покупать надо. Впрочем,где смотреть-для кого-то откаты это целые тренды,но там и риск выше не угадать.

А вот,к примеру евра/ауди более конктертна и красноречива:


Два мощных тормозных импульса вряд ли пробьёт...по крайней мере без хорошего отката.

Можно на кросс глянуть с позиции фибо:


Ход вверх пунктов на 500 вероятен,но после формации разворота можно отдохнуть в шорте пунктов на 2500-3500....у кого какое терпение и нервы.

Красивые картинки, спасибо.

 
Vadens:

Почему? Новостной фон никакой. Что знаешь особенного?

форекс в свободном полете, биржа отдыхает с 11-00

черная пятница потому что

А 72 пункта от Ильи, вот они, кровью и потом)))


 
Renat Akhtyamov:

форекс в свободном полете, биржа отдыхает с 11-00

черная пятница потому что

А 72 пункта от Ильи, вот они, кровью и потом)))


Я продал Евро!!! ТР 1.1699
 
Renat Akhtyamov:

форекс в свободном полете, биржа отдыхает с 11-00

черная пятница потому что

А 72 пункта от Ильи, вот они, кровью и потом)))



Судя по графику,ты уже пакуешь чемоданы на Багамы?

 
nahdi:
Кукле моча в голову дала - решила поторговать и расширила диапазон Илюша, блин!!!

Его продажа дала расширение диапазона?


 
Lesorub:
Я продал Евро!!! ТР 1.1699

Рано.) Остатки сладки...

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