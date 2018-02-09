FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 757
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к луню присмотритесь, скоро хорошие продажи
к луню присмотритесь, скоро хорошие продажи
Если ты анализируешь спот,смотришь фьюч и опц,тогда да-верю на слово. А если смотришь свечки,как и я,то скорее покупать надо. Впрочем,где смотреть-для кого-то откаты это целые тренды,но там и риск выше не угадать.
А вот,к примеру евра/ауди более конктертна и красноречива:
Два мощных тормозных импульса вряд ли пробьёт...по крайней мере без хорошего отката.
Можно на кросс глянуть с позиции фибо:
Ход вверх пунктов на 500 вероятен,но после формации разворота можно отдохнуть в шорте пунктов на 2500-3500....у кого какое терпение и нервы.
Если ты про пару - нет там продаж!!! Скорее наоборот. Нефть перекуплена. Рубль смотрит на 65+.
Да, про пару, пунктов на 200 просматривается...
по 2750-60 продал бы, но смотрю, уже пшёл!
Если ты анализируешь спот,смотришь фьюч и опц,тогда да-верю на слово. А если смотришь свечки,как и я,то скорее покупать надо. Впрочем,где смотреть-для кого-то откаты это целые тренды,но там и риск выше не угадать.
А вот,к примеру евра/ауди более конктертна и красноречива:
Два мощных тормозных импульса вряд ли пробьёт...по крайней мере без хорошего отката.
Можно на кросс глянуть с позиции фибо:
Ход вверх пунктов на 500 вероятен,но после формации разворота можно отдохнуть в шорте пунктов на 2500-3500....у кого какое терпение и нервы.
Красивые картинки, спасибо.
Почему? Новостной фон никакой. Что знаешь особенного?
форекс в свободном полете, биржа отдыхает с 11-00
черная пятница потому что
А 72 пункта от Ильи, вот они, кровью и потом)))
форекс в свободном полете, биржа отдыхает с 11-00
черная пятница потому что
А 72 пункта от Ильи, вот они, кровью и потом)))
форекс в свободном полете, биржа отдыхает с 11-00
черная пятница потому что
А 72 пункта от Ильи, вот они, кровью и потом)))
Судя по графику,ты уже пакуешь чемоданы на Багамы?
Кукле моча в голову дала - решила поторговать и расширила диапазон Илюша, блин!!!
Его продажа дала расширение диапазона?
Я продал Евро!!! ТР 1.1699
Рано.) Остатки сладки...