FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 704

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Схавали ближайший должок...



                                                                                       

 
nahdi:
Объединитесь с Александром_К и его немарковскими процессами - авось чего выгорит. Но лично я уверен, что впустую потратите время. А для Альцгеймера профилактика неплохая

У меня уже есть...

К примеру счас смотрю на евру и думаю - да куда ты нафиг денешься, всё равно вниз чуток сходишь...

 
Renat Akhtyamov:

сам посчитай, на верхнем графике видно. Как раз спред я и считал, когда черные линии рисовал и черные циферки ставил.

Не хочу считать,не вижу в этом реального эффекта. Не врублюсь,как по твоим СМЕ-линиям я мог бы надёжнее обеспечить себе прибавку к пенсии.

Renat Akhtyamov:

......... и к реальным объемам не имеет никакого отношения

Они всего лишь добиваются по возможности того, чтобы было так как запланировали ровно в полночь. В полночь в течении часа-двух, как получится, эта табличка каждый день пореформировывается заново, без учета предыдущей.
О,как ты реален сегодня и правдив! Респект.
 
Renat Akhtyamov:

У меня уже есть...

К примеру счас смотрю на евру и думаю - да куда ты нафиг денешься, всё равно вниз чуток сходишь...

Чуток для кармана не прибавка. Зажали её снизу. Цели наверху еще не отработаны. Но отроки полезли шортить кросс с новозелландецем. Я даже не удивлен
 
Vadens:

Не хочу считать,не вижу в этом реального эффекта. Не врублюсь,как по твоим СМЕ-линиям я мог бы надёжнее обеспечить себе прибавку к пенсии.

И я о том же, почти...

Vadens:
О,как ты реален сегодня и правдив! Респект.

Просто занят был, некогда было рассказать.

 

Улыбнуло.

Мы все отроки, а фунт будет 26.


Все слушаем гениев.

Фунтик уже 120 пипок вверх проковылял.

Ну что ждем дальше или жестоко режем убытки.


А мы глупые и ленивые.

p.s. Всех глупых и ленивых с профитом.

 
nahdi:
Чуток для кармана не прибавка. Зажали её снизу. Цели наверху еще не отработаны. Но отроки полезли шортить кросс с новозелландецем. Я даже не удивлен
Ага, тока сова так думаит, не я... Я чо, я рядовой зритель теперь и поклонник прогнозов, отрок короче)
 
vaz:

Улыбнуло.

Мы все отроки, а фунт будет 26.


Все слушаем гениев.

Фунтик уже 120 пипок вверх проковылял.

Ну что ждем дальше или жестоко режем убытки.


А мы глупые и ленивые.

p.s. Всех глупых и ленивых с профитом.

Покажи, где я фунтик на 26 отправлял? 120 пипок проковылял и еще 400 проковыляет - не суть. Глупым и ленивым лень открыть данные и увидеть
 
Renat Akhtyamov:
Ага, тока сова так думаит, не я... Я чо, я рядовой зритель теперь и поклонник прогнозов, отрок короче)

Что там говорить. Пишет то кто. Про риски обновления хая писали все. Он еще раз обновится легко.

Если , что сеткой по ваденсу пойдем. Уже паника.)

 
sterva:

Что там говорить. Пишет то кто. Про риски обновления хая писали все. Он еще раз обновится легко.

Если , что сеткой по ваденсу пойдем. Уже паника.)

как раз чью то сетку он и мочит, если речь о фунте

а если про обновление хая по евре, это естественно - т.к. там продавцов выше крыши...
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