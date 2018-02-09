FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 704
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Схавали ближайший должок...
Объединитесь с Александром_К и его немарковскими процессами - авось чего выгорит. Но лично я уверен, что впустую потратите время. А для Альцгеймера профилактика неплохая
У меня уже есть...
К примеру счас смотрю на евру и думаю - да куда ты нафиг денешься, всё равно вниз чуток сходишь...
сам посчитай, на верхнем графике видно. Как раз спред я и считал, когда черные линии рисовал и черные циферки ставил.
Не хочу считать,не вижу в этом реального эффекта. Не врублюсь,как по твоим СМЕ-линиям я мог бы надёжнее обеспечить себе прибавку к пенсии.
......... и к реальным объемам не имеет никакого отношенияОни всего лишь добиваются по возможности того, чтобы было так как запланировали ровно в полночь. В полночь в течении часа-двух, как получится, эта табличка каждый день пореформировывается заново, без учета предыдущей.
У меня уже есть...
К примеру счас смотрю на евру и думаю - да куда ты нафиг денешься, всё равно вниз чуток сходишь...
Не хочу считать,не вижу в этом реального эффекта. Не врублюсь,как по твоим СМЕ-линиям я мог бы надёжнее обеспечить себе прибавку к пенсии.
И я о том же, почти...
О,как ты реален сегодня и правдив! Респект.
Просто занят был, некогда было рассказать.
Улыбнуло.
Мы все отроки, а фунт будет 26.
Все слушаем гениев.
Фунтик уже 120 пипок вверх проковылял.
Ну что ждем дальше или жестоко режем убытки.
А мы глупые и ленивые.
p.s. Всех глупых и ленивых с профитом.
Чуток для кармана не прибавка. Зажали её снизу. Цели наверху еще не отработаны. Но отроки полезли шортить кросс с новозелландецем. Я даже не удивлен
Улыбнуло.
Мы все отроки, а фунт будет 26.
Все слушаем гениев.
Фунтик уже 120 пипок вверх проковылял.
Ну что ждем дальше или жестоко режем убытки.
А мы глупые и ленивые.
p.s. Всех глупых и ленивых с профитом.
Ага, тока сова так думаит, не я... Я чо, я рядовой зритель теперь и поклонник прогнозов, отрок короче)
Что там говорить. Пишет то кто. Про риски обновления хая писали все. Он еще раз обновится легко.
Если , что сеткой по ваденсу пойдем. Уже паника.)
Что там говорить. Пишет то кто. Про риски обновления хая писали все. Он еще раз обновится легко.
Если , что сеткой по ваденсу пойдем. Уже паника.)
как раз чью то сетку он и мочит, если речь о фунтеа если про обновление хая по евре, это естественно - т.к. там продавцов выше крыши...