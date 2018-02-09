FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 288
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у каждого из нас уже свои наработки, которые порой просто ни к чему объяснять.
У меня на практике есть такой пункт, пример: если я закрыл по британцу лонг, то значит должен открыть шорт по другому британцу;
если я закрыл лонг по евро(или очень много закрылось по профиту), то я должен открыть так же шорт, но только по другому евро.
А про сортировку ордеров это в обще другая история. И каждый к этому приходит своим путём.
а какое такое есть другое евро?
в смысле- другая пара? Не евро/юсд? Например, Евро/кад ?
Спасибо!)
а какое такое есть другое евро?
в смысле- другая пара? Не евро/юсд? Например, Евро/кад ?
Спасибо!)
Закрыл продажи по другой евро, жду снова в апреля входа для шорта.
Выводы думаю сами сделаете.
думайте сами, решайте сами...https://www.youtube.com/watch?v=7lR9nDzLKXE
Сейчас помедитировал и мне хорошо )
Спасибо!)
Сейчас помедитировал и мне хорошо )
Спасибо!)
А я сейчас посмотрел на график EURUSD и тоже стало хорошо :)
Завтра предположительно вверх, хде-то до 1.0735 , а с понедельника дальше к TP 1.0620
..........Завтра предположительно вверх, хде-то до 1.0735 , а с понедельника дальше к TP 1.0620
4-й по зубам получить готов?
4-й по зубам получить готов?
В смысле? )
Я так далеко не вижу
В смысле? )
Я так далеко не вижу
Ты вангуешь про 6-7-ю на след неделе,а я у тебя спрашиваю-4й по яй-м получить готов? Ты должен ответить "Всегда готов!"
Жадность непобедима.) Вынесло в б/у, сейчас смотрю повернула.)
Как я тебе прованговал на еврофунте,а? Красота! Всё б ничего......если б так было всегда.
Достижение целевого уровня для моих вееров уже считается бай-сигналом,т.к. она ещё вверх уйдёт,мельтешить будет,кидаться на забор,биться о стену и в конце концов достанет разворотный уровень 8491. За это не стабильное и противоречивое время я должен успеть набрать позу и подготовиться к,как всегда неожиданному для ТА,противоходу.