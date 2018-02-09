FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 288

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Sergey Novokhatskiy:

у каждого из нас уже свои наработки, которые порой просто ни к чему объяснять.

У меня на практике есть такой пункт, пример: если я закрыл по британцу лонг, то значит должен открыть шорт по другому британцу;

если я закрыл лонг по евро(или очень много закрылось по профиту), то я должен открыть так же шорт, но только по другому евро.

А про сортировку ордеров это в обще другая история. И каждый к этому приходит своим путём.

а какое такое есть  другое евро?

в смысле- другая пара? Не евро/юсд? Например, Евро/кад ?

Спасибо!)

 
tuma_news:

а какое такое есть  другое евро?

в смысле- другая пара? Не евро/юсд? Например, Евро/кад ?

Спасибо!)

Тума, как дела - покупаешь или продаешь?
 

Закрыл продажи по другой евро, жду снова в апреля входа для шорта.

Выводы думаю сами сделаете.

 

думайте сами, решайте сами...

https://www.youtube.com/watch?v=7lR9nDzLKXE
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Если у вас нету тёти (песня из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!")
  • 2013.08.14
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Сейчас помедитировал и мне хорошо )

Спасибо!)

 
tuma_news:

Сейчас помедитировал и мне хорошо )

Спасибо!)


А я сейчас посмотрел на график EURUSD и тоже стало хорошо :)

Завтра предположительно вверх, хде-то до 1.0735 , а с понедельника дальше к TP 1.0620

 
Сергей:


..........Завтра предположительно вверх, хде-то до 1.0735 , а с понедельника дальше к TP 1.0620

4-й по зубам получить готов?

 
Vadens:

4-й по зубам получить готов?


В смысле? )

Я так далеко не вижу

 
Сергей:


В смысле? )

Я так далеко не вижу


Ты вангуешь про 6-7-ю на след неделе,а я у тебя спрашиваю-4й по яй-м получить готов? Ты должен ответить "Всегда готов!"
 
sterva:

Жадность непобедима.) Вынесло в б/у, сейчас смотрю повернула.)


Как я тебе прованговал на еврофунте,а? Красота! Всё б ничего......если б так было всегда. 

Достижение целевого уровня для моих вееров уже считается бай-сигналом,т.к. она ещё вверх уйдёт,мельтешить будет,кидаться на забор,биться о стену и в конце концов достанет разворотный уровень 8491. За это не стабильное и противоречивое время я должен успеть набрать позу и подготовиться к,как всегда неожиданному для ТА,противоходу.


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