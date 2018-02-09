FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 867
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Графики из своего профиля на форум нужно вставлять через карман:
Добавлено: вижу уже вставили, правда как картинку.
Сначала, хотел вставить ссылку на график с помощью кнопки Картинка, но такой возможности нет. Пришлось сохранить изображение на компьютер и вставить. Спасибо, теперь буду знать, что график можно вставить через Карман.
Смотрю на евро только на покупки, после падений к 1,2100
Так надо еще упасть.)
Кто нить такой ерундой занимался?
Да и щас там будет и -своп этому лишнее подтверждение. 23.18 у меня на графике это не конечная цель-её я не знаю,ибо через время смотреть не могу,а уровень притяжения,останавливающий продавать евру.
Ну ведь повернет где-то. Не знаю, как оанда поведет себя при этом. Ведь количество продавцов только увеличивается. В конце лавина будет, а потом резко сбегут? С графиками конечно легче.
Движение до уровней: 110.443, 110.237, 110.008. Свечи должны закрыться за уровнями 110.443 и 110.237. Далее, движение до уровня 110.008, затем, отскок. Если, свечи закроются за верхней линией канала (это 110.965, примерно), то ожидается движение вверх (смена тренда или откат).
Будет так.
Будет так.
Действительно.
Но я же и написал, что если свеча закроется за верхней линией канала, то будет движение вверх или откал нисходящего теренда. А что у Вас обозначено цифрами 1 и 2, уровни сопротивления?
Будет так.
Если речь об уровнях сопротивления то будет, примерно, так:
Но это не точный прогноз, так как такое резкое изменение тренда маловероятно.
Ото ориентировочные цели. Сначала 1 потом 2
Ото ориентировочные цели. Сначала 1 потом 2
Интересно. Они совпадают с уровнями сопротивления.
Если еще пофантазировать, то может быть так. Хоть и маловероятно. Цена еще даже не закрепилать за верхней линией нисходящего канала, чтобы говорить о таком восходящем тренде с его всевозможными вариантами смены :)
А вот скрин за несколько секунд до закрытия нулевого бара:
Фигура "Рельсы" из Price action, прямо возле верхней линии нисходящего канала, говорит в пользу нисходящего движения, до уровней: 110.443, 110.237 и 110.008: https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page866#comment_6348965.