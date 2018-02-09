FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 867

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Vladimir Karputov:

Графики из своего профиля на форум нужно вставлять через карман:


Добавлено: вижу уже вставили, правда как картинку.

Сначала, хотел вставить ссылку на график с помощью кнопки Картинка, но такой возможности нет. Пришлось сохранить изображение на компьютер и вставить. Спасибо, теперь буду знать, что график можно вставить через Карман.

 
Sergei Lanin:


Смотрю на евро только на покупки, после падений к 1,2100


Так надо еще упасть.)

 
Lesorub:

Кто нить такой ерундой занимался?


На Форекс больше возможностей.
 
Vadens:

Да и щас там будет и -своп этому лишнее подтверждение. 23.18 у меня на графике это не конечная цель-её я не знаю,ибо через время смотреть не могу,а уровень притяжения,останавливающий продавать евру.


Ну ведь повернет где-то. Не знаю, как оанда поведет себя при этом. Ведь количество продавцов только увеличивается. В конце лавина будет, а потом резко сбегут? С графиками конечно легче.

 
Mihail Matkovskij:


Движение до уровней: 110.443, 110.237, 110.008. Свечи должны закрыться за уровнями 110.443 и 110.237. Далее, движение до уровня 110.008, затем, отскок. Если, свечи закроются за верхней линией канала (это 110.965, примерно), то ожидается движение вверх (смена тренда или откат).


Будет так.
 
Aleksandr Yakovlev:

Будет так.

Действительно.

Но я же и написал, что если свеча закроется за верхней линией канала, то будет движение вверх или откал нисходящего теренда. А что у Вас обозначено цифрами 1 и 2, уровни сопротивления?

 
Aleksandr Yakovlev:

Будет так.

Если речь об уровнях сопротивления то будет, примерно, так:

Но это не точный прогноз, так как такое резкое изменение тренда маловероятно.

 

Ото ориентировочные цели. Сначала 1 потом 2

 
Aleksandr Yakovlev:

Ото ориентировочные цели. Сначала 1 потом 2

Интересно. Они совпадают с уровнями сопротивления.

Если еще пофантазировать, то может быть так. Хоть и маловероятно. Цена еще даже не закрепилать за верхней линией нисходящего канала, чтобы говорить о таком восходящем тренде с его всевозможными вариантами смены :)

 

А вот скрин за несколько секунд до закрытия нулевого бара:

Фигура "Рельсы" из Price action, прямо возле верхней линии нисходящего канала, говорит в пользу нисходящего движения, до уровней: 110.443, 110.237 и 110.008: https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page866#comment_6348965.

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