FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 361
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А по мне так 1.05 могут и не дать. Уже в начале марта боссы ЕЦБ сказали, что риска рецессии в еврозоне уже нет. А нет риска падения значит и в низы никто не захочет. Да и ждунов с усредняльщиками наказать пора.
Цели наверху - без сомнений! Но без отката - не комильфо!!! Это не йеня и не лУня, чтоп без отката хреначить пунктов 300... Да и повыматывать ждунов надобно - чеп на свопе подслились так что откат самое оно. А то и флет...
Вообще-то у ждунов сейчас своп положительный.
точняк! и что - какие мысли по этому поводу?
точняк! и что - какие мысли по этому поводу?
Ну что как минимум откат должен быть, да. Сверху крышка стоит пока и еще год стоять будет. Логически если думать то твой прогноз вполне реален.
это который? я вот рупь зашортил - ОФЗ для народа в помощь... ну и Силуан с Орешками
это который? я вот рупь зашортил - ОФЗ для народа в помощь... ну и Силуан с Орешками
Я про движение в район 1.05, это выглядит волне возможным. Ну то есть он возможен, но лично я не буду ждуном-1.05
всё в пределах ожиданий. мой прогноз совершено иной!!! озвучивал уж давно
всё в пределах ожиданий. мой прогноз совершено иной!!! озвучивал уж давно
старый покупает???
ты не спросил - зачем это ему надо?
старый покупает???
ты не спросил - зачем это ему надо?
ну раз-смеялся над продавцами - стало быть явно не в их числе ))) спроси сам ))