FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 361

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А по мне так 1.05 могут и не дать. Уже в начале марта боссы ЕЦБ сказали, что риска рецессии в еврозоне уже нет. А нет риска падения значит и в низы никто не захочет. Да и ждунов с усредняльщиками наказать пора.
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Vadim Baklanov:
А по мне так 1.05 могут и не дать. Уже в начале марта боссы ЕЦБ сказали, что риска рецессии в еврозоне уже нет. А нет риска падения значит и в низы никто не захочет. Да и ждунов с усредняльщиками наказать пора.

Цели наверху - без сомнений! Но без отката - не комильфо!!! Это не йеня и не лУня, чтоп без отката хреначить пунктов 300... Да и повыматывать ждунов надобно - чеп на свопе подслились  так что откат самое оно. А то и флет...
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Вообще-то у ждунов сейчас своп положительный.
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Vadim Baklanov:
Вообще-то у ждунов сейчас своп положительный.

точняк! и что - какие мысли по этому поводу? 
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mmmoguschiy-new:

точняк! и что - какие мысли по этому поводу? 
Ну что как минимум откат должен быть, да. Сверху крышка стоит пока и еще год стоять будет. Логически если думать то твой прогноз вполне реален.
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Vadim Baklanov:
Ну что как минимум откат должен быть, да. Сверху крышка стоит пока и еще год стоять будет. Логически если думать то твой прогноз вполне реален.

это который? я вот рупь зашортил - ОФЗ для народа в помощь... ну и Силуан с Орешками
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mmmoguschiy-new:

это который? я вот рупь зашортил - ОФЗ для народа в помощь... ну и Силуан с Орешками
Я про движение в район 1.05, это выглядит волне возможным. Ну то есть он возможен, но лично я не буду ждуном-1.05
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Vadim Baklanov:
Я про движение в район 1.05, это выглядит волне возможным. Ну то есть он возможен, но лично я не буду ждуном-1.05

всё в пределах ожиданий. мой прогноз совершено иной!!! озвучивал уж давно
 
mmmoguschiy-new:

всё в пределах ожиданий. мой прогноз совершено иной!!! озвучивал уж давно

старый покупает???

ты не спросил - зачем это ему надо?

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Renat Akhtyamov:

старый покупает???

ты не спросил - зачем это ему надо?


ну раз-смеялся над продавцами - стало быть явно не в их числе ))) спроси сам ))
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