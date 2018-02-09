FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 659
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Насчет проги - алгоритм маркет-мейкеров. Правда я их в живую не видел, как они работают не знаю, но думаю что по другому у них никак не получится.
Пока!
Так посмотри, хоть по вашему евро любимому, можешь позвонить и побазарить, а то для вас простые вещи как для меня жизнь на Марсе.
Споры опять о средних сроках. Рубль уже по 100? Золото смотрю 930 (как обещали). Аудь по 0.5. Да и с еврой интересно получается. Честно говоря я пока в просаде. Ерунда все это.
Про толковых роботов интересно, но не долго. Хоть у одного робота увидеть долговременную стабильную работу. Желаю всем хороших напитков без денатурата и казиношного фарта.
Я здесь вообще ничего толкового не вижу, беганье, тявканье и сливание ежедневное.
Золото растет? Ауди? Еще что? ***звиздеть, тут конкретики ноль, а у меня она была и есть. Для вас правда ее больше не будет.
Так посмотри, хоть по вашему евро любимому, можешь позвонить и побазарить, а то для вас простые вещи как для меня жизнь на Марсе.
Спасибо, конечно, .. но!
Это слишком халявно.
Маркетами становятся, точно также как и трейдерами.
По СМЕ картинку кину, ты поймешь, остальные - сомневаюсь. Она естественно "жила" у меня в динамике.
Это на заре рождения правильной стратегии. Обстановка примерно под вечер.
1,0454 вверху написано - это куда двинет цена, типа ))) Позже я понял - не, не пойдет туда.
Прекрасно видно - что рынок схавал и покупателей и продавцов.
Однако пришлось научиться такую картинку рисовать самому, без СМЕ, без графика и пр........
Кстати в ваших краях я бывал. Ни один там уровни правильно считать не умеет.
Читайте комменты под СМЕ-шными путоколлами, правда на английском, а не кривые методички по расчетам уровней с Инета.
Нарисуй такое же и увидишь - что было утром и что стало на закрытии.
После этого все мысли о неких целях как рукой снимет.
Только не отчаивайся.
У меня лично первая мысль была - заработать невозможно )))
Кстати, ноябрь на дворе, а я это еще в декабре сделал.
Поэтому стратегия сложная в итоге получается, а не такая: цель - профит. Да с фига ли? ))) Пошла цена как надо, счас же)))Этот эксперт имел до 20% профита в день, до тех пор, пока это не заметили.... уже на 3-ий день)))
Я здесь вообще ничего толкового не вижу, беганье, тявканье и сливание ежедневное.
Золото растет? Ауди? Еще что? ***звиздеть, тут конкретики ноль, а у меня она была и есть. Для вас правда ее больше не будет.
От Вас и не было никакой конкретики. Золото никогда не будет по этой цене. Оно растет MN. Аудь 0.5 смешно, но может к концу жизни.
Такая конкретика здесь НИКОМУ НЕ НУЖНА. Что такое конкретика? Это прогноз, который сбылся и люди заработали.
Издеваться над тем, что кто-то неправильно когда-то купил или продал причем задним числом УМНО ОДНАКО.
Обещать, что в ближайшую 1000 лет евро будет 1 к 5 это тоже УМНО. Суть не в эксперементах, а в извлечении прибыли.
Забываете, что есть люди, которые живут с этого. Любой неправильный вход приводит к потерям временным, моральным, финансовым.
От Вас и не было никакой конкретики. Золото никогда не будет по этой цене. Оно растет MN. Аудь 0.5 смешно, но может к концу жизни.
Такая конкретика здесь НИКОМУ НЕ НУЖНА. Что такое конкретика? Это прогноз, который сбылся и люди заработали.
Издеваться над тем, что кто-то неправильно когда-то купил или продал причем задним числом УМНО ОДНАКО.
Обещать, что в ближайшую 1000 лет евро будет 1 к 5 это тоже УМНО. Суть не в эксперементах, а в извлечении прибыли.
Забываете, что есть люди, которые живут с этого. Любой неправильный вход приводит к потерям временным, моральным, финансовым.
ВАЗ, любая цель будет бита на 100% уже после того как на реальном счете остался ноль
Это в основном, т.е. болеее 50%. Остальным улыбается удача.
От Вас и не было никакой конкретики. Золото никогда не будет по этой цене. Оно растет MN. Аудь 0.5 смешно, но может к концу жизни.
Такая конкретика здесь НИКОМУ НЕ НУЖНА. Что такое конкретика? Это прогноз, который сбылся и люди заработали.
Издеваться над тем, что кто-то неправильно когда-то купил или продал причем задним числом УМНО ОДНАКО.
Обещать, что в ближайшую 1000 лет евро будет 1 к 5 это тоже УМНО. Суть не в эксперементах, а в извлечении прибыли.
Забываете, что есть люди, которые живут с этого. Любой неправильный вход приводит к потерям временным, моральным, финансовым.
То есть указание на то что у некоторых обитателей этой ветки, входящим по чужим прогнозам нет мозгов. Чуть менее чем совсем.
а давай попробуем твою стратегию на деле?
а давай попробуем твою стратегию на деле?
Я ей и работаю, помощники не требуются..
К тому же эта стратегия не моя, а стратегия рынка.
Я ей и работаю.
хорошо
какую отметку в течении двух недель я увижу на
EURCHF
GBPUSD
GPBAUD
CADCHF
XAUUSD
просто для эксперимента.вот если пойти по текущей на открытии рынка куда мне что ждать.
хорошо
какую отметку в течении двух недель я увижу на
EURCHF
GBPUSD
GPBAUD
CADCHF
XAUUSD
просто для эксперимента.
Любую. Стратегия не предполагает работу по ценовым меткам
Отпустите цену, пусть она уходит куда хочет.
хорошо
какую отметку в течении двух недель я увижу на
EURCHF
GBPUSD
GPBAUD
CADCHF
XAUUSD
просто для эксперимента.вот если пойти по текущей на открытии рынка куда мне что ждать.
а вам то зачем? - вы же не торгуете на форексе https://www.mql5.com/ru/forum/216929/page17#comment_6008741