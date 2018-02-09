FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 659

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Renat Akhtyamov:

Насчет проги - алгоритм маркет-мейкеров. Правда я их в живую не видел, как они работают не знаю, но думаю что по другому у них никак не получится.

Пока!


Так посмотри, хоть по вашему евро любимому, можешь позвонить и побазарить, а то для вас простые вещи как для меня жизнь на Марсе.


 
vaz:

Споры опять о средних сроках. Рубль уже по 100? Золото смотрю 930 (как обещали). Аудь по 0.5. Да и с еврой интересно получается. Честно говоря я пока в просаде.  Ерунда все это.

Про толковых роботов интересно, но не долго. Хоть у одного робота увидеть долговременную стабильную работу. Желаю всем хороших напитков без денатурата и казиношного фарта.  


Я здесь вообще ничего толкового не вижу, беганье, тявканье и сливание ежедневное.

Золото растет? Ауди? Еще что? ***звиздеть, тут конкретики ноль, а у меня она была и есть. Для вас правда ее больше не будет.

 
vadutr:

Так посмотри, хоть по вашему евро любимому, можешь позвонить и побазарить, а то для вас простые вещи как для меня жизнь на Марсе.


Спасибо, конечно, .. но!

Это слишком халявно.

Маркетами становятся, точно также как и трейдерами.

По СМЕ картинку кину, ты поймешь, остальные - сомневаюсь. Она естественно "жила" у меня в динамике.

Это на заре рождения правильной стратегии. Обстановка примерно под вечер.

1,0454 вверху написано - это куда двинет цена, типа ))) Позже я понял - не, не пойдет туда.

Прекрасно видно - что рынок схавал и покупателей и продавцов.

Однако пришлось научиться такую картинку рисовать самому, без СМЕ, без графика и пр........

Кстати в ваших краях я бывал. Ни один там уровни правильно считать не умеет.

Читайте комменты под СМЕ-шными путоколлами, правда на английском, а не кривые методички по расчетам уровней с Инета.

Нарисуй такое же и увидишь - что было утром и что стало на закрытии.

После этого все мысли о неких целях как рукой снимет.

Только не отчаивайся.

У меня лично первая мысль была - заработать невозможно )))

Кстати, ноябрь на дворе, а я это еще в декабре сделал.

Поэтому стратегия сложная в итоге получается, а не такая: цель - профит. Да с фига ли? ))) Пошла цена как надо, счас же)))

Этот эксперт имел до 20% профита в день, до тех пор, пока это не заметили.... уже на 3-ий день)))
 
vadutr:

Я здесь вообще ничего толкового не вижу, беганье, тявканье и сливание ежедневное.

Золото растет? Ауди? Еще что? ***звиздеть, тут конкретики ноль, а у меня она была и есть. Для вас правда ее больше не будет.


От Вас и не было никакой конкретики. Золото никогда не будет по этой цене. Оно растет MN. Аудь 0.5 смешно, но может к концу жизни.

Такая конкретика здесь НИКОМУ НЕ НУЖНА. Что такое конкретика? Это прогноз, который сбылся и люди заработали.

Издеваться  над тем, что кто-то неправильно когда-то купил или продал причем задним числом УМНО ОДНАКО.

Обещать, что в ближайшую 1000 лет евро будет 1 к 5 это тоже УМНО. Суть не в эксперементах, а в извлечении прибыли.

Забываете, что есть люди, которые живут с этого. Любой неправильный вход приводит к потерям временным, моральным, финансовым.

 
vaz:

От Вас и не было никакой конкретики. Золото никогда не будет по этой цене. Оно растет MN. Аудь 0.5 смешно, но может к концу жизни.

Такая конкретика здесь НИКОМУ НЕ НУЖНА. Что такое конкретика? Это прогноз, который сбылся и люди заработали.

Издеваться  над тем, что кто-то неправильно когда-то купил или продал причем задним числом УМНО ОДНАКО.

Обещать, что в ближайшую 1000 лет евро будет 1 к 5 это тоже УМНО. Суть не в эксперементах, а в извлечении прибыли.

Забываете, что есть люди, которые живут с этого. Любой неправильный вход приводит к потерям временным, моральным, финансовым.

ВАЗ, любая цель будет бита на 100% уже после того как на реальном счете остался ноль

Это в основном, т.е. болеее 50%. Остальным улыбается удача.

 
vaz:

От Вас и не было никакой конкретики. Золото никогда не будет по этой цене. Оно растет MN. Аудь 0.5 смешно, но может к концу жизни.

Такая конкретика здесь НИКОМУ НЕ НУЖНА. Что такое конкретика? Это прогноз, который сбылся и люди заработали.

Издеваться  над тем, что кто-то неправильно когда-то купил или продал причем задним числом УМНО ОДНАКО.

Обещать, что в ближайшую 1000 лет евро будет 1 к 5 это тоже УМНО. Суть не в эксперементах, а в извлечении прибыли.

Забываете, что есть люди, которые живут с этого. Любой неправильный вход приводит к потерям временным, моральным, финансовым.


То есть указание на то что у некоторых обитателей этой ветки, входящим по чужим прогнозам нет мозгов. Чуть менее чем совсем.


Renat Akhtyamov:



а давай попробуем твою стратегию на деле?

 
Mickey Moose:
а давай попробуем твою стратегию на деле?

Я ей и работаю, помощники не требуются..

К тому же эта стратегия не моя, а стратегия рынка.

 
Renat Akhtyamov:
Я ей и работаю.

хорошо

какую отметку в течении двух недель я увижу на 

EURCHF

GBPUSD

GPBAUD

CADCHF

XAUUSD

просто для эксперимента.

вот если пойти по текущей на открытии рынка куда мне что ждать.
 
Mickey Moose:

хорошо

какую отметку в течении двух недель я увижу на 

EURCHF

GBPUSD

GPBAUD

CADCHF

XAUUSD

просто для эксперимента.

Любую. Стратегия не предполагает работу по ценовым меткам

Отпустите цену, пусть она уходит куда хочет.

 
Mickey Moose:

хорошо

какую отметку в течении двух недель я увижу на 

EURCHF

GBPUSD

GPBAUD

CADCHF

XAUUSD

просто для эксперимента.

вот если пойти по текущей на открытии рынка куда мне что ждать.

а вам то зачем?  - вы же не торгуете на форексе https://www.mql5.com/ru/forum/216929/page17#comment_6008741

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