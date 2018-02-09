FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 228
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ДЦ мыслю больше не генерирует?
нам не жаль...,продают
др 1,0440 )
др 1,0440 )
1.0390 - 1.0323, если на то пошло...
это долги от дневных палок
и Лунь в догонку:
Потерялся блинт после 1,5 литра коньяка...
в одно лицо???
Lesorub, что скажешь по евре на ближайшие 2-3 месяца, интересно твоё мнение.
А если судить по Чифу, то и гораздо ниже:
D1 Чиф:
Предполагаю с утра рост...
Предполагаю с утра рост...
снимут стопы 111.42, потом бай...
Индекс трампки: