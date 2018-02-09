FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 228

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Lesorub:

ДЦ мыслю больше не генерирует?

нам не жаль...,продают

др 1,0440 )

 
tuma_news:

др 1,0440 )

1.0390 - 1.0323, если на то пошло...

это долги от дневных палок

и Лунь в догонку:


 
Дык куда вниз или вверх... давайте срочно сигнал...
 
Потерялся блинт после 1,5 литра коньяка...
 
Sergey Novokhatskiy:
Потерялся блинт после 1,5 литра коньяка...
в одно лицо???     
 
Lesorub:
в одно лицо???     
в 3-и, слава богу...
 
Lesorub, что скажешь по евре на ближайшие 2-3 месяца, интересно твоё мнение.
 
Sergey Novokhatskiy:
Lesorub, что скажешь по евре на ближайшие 2-3 месяца, интересно твоё мнение.
Дневки в селл. ТР 1.0390, ТР 1.0323...пока.


А если судить по Чифу, то и гораздо ниже:

D1 Чиф:



 


 

Предполагаю с утра рост... 

 
Speculator:


 

Предполагаю с утра рост... 

снимут стопы 111.42, потом бай...


                                                      

Индекс трампки:


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