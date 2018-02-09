FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 280

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ты считаешь правильней входить не правильно с большим стопом и маленьким лотом?
 
Sergey Novokhatskiy:
ты считаешь правильней входить не правильно с большим стопом и маленьким лотом?
скорее набор дробным лотом, стоп стандартный...
 
Lesorub:
может наоборот ?

вот его принцип, с 086 до 082 - долго будет - зона на торговки

думаю, что автоматизации такое поддается...

как определятся уровни не нарисовано ни у него ни у меня

 
это всего лишь одна из тонкостей..., но не полная...
 
Renat Akhtyamov:

вот его принцип, с 086 до 082 - долго будет - зона на торговки

думаю, что автоматизации такое поддается...

я вижу только продажи по Евро...

набор больших продаж и рост трампки !!!

 
Sergey Novokhatskiy:
это всего лишь одна из тонкостей...

зато принцип определения уровней будет один и тот же, всегда

остальное - статистика

 

время рассудит Илья...

Столько всего было всего... а время расставит.

 
Renat Akhtyamov:

вот его принцип, с 086 до 082 - долго будет - зона на торговки

думаю, что автоматизации такое поддается...

как определятся уровни не нарисовано ни у него ни у меня

и эта правда...
 
Sergey Novokhatskiy:

время рассудит Илья...

Столько всего было всего... а время расставит.

рассудит...


 
Lesorub:
скорее набор дробным лотом, стоп стандартный...

не я лучше конкретно по своим правилам дождусь сигнала и войду один раз на...............

чем меня дробно поимеют 10 раз.....

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