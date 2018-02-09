FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 280
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ты считаешь правильней входить не правильно с большим стопом и маленьким лотом?
может наоборот ?
вот его принцип, с 086 до 082 - долго будет - зона на торговки
думаю, что автоматизации такое поддается...
как определятся уровни не нарисовано ни у него ни у меня
вот его принцип, с 086 до 082 - долго будет - зона на торговки
думаю, что автоматизации такое поддается...
я вижу только продажи по Евро...
набор больших продаж и рост трампки !!!
это всего лишь одна из тонкостей...
зато принцип определения уровней будет один и тот же, всегда
остальное - статистика
время рассудит Илья...
Столько всего было всего... а время расставит.
вот его принцип, с 086 до 082 - долго будет - зона на торговки
думаю, что автоматизации такое поддается...
как определятся уровни не нарисовано ни у него ни у меня
время рассудит Илья...
Столько всего было всего... а время расставит.
рассудит...
скорее набор дробным лотом, стоп стандартный...
не я лучше конкретно по своим правилам дождусь сигнала и войду один раз на...............
чем меня дробно поимеют 10 раз.....