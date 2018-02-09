FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 301
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ой, не смеши!!! ща чубы у холопов затрещат... если пищать будут. Трампуша - вот кто не шутит судя по всему
у трампушы то есть чему трещать вон каков чуб))))
политика - это не только дешевые понты. это умение понять, когда нужно и сидеть и помалкивать.
наш не понтуется
у трампушы то есть чему трещать вон каков чуб))))
валяюсь знатный был бы холоп
Что это было то от Трампа - привет Путину, проверка "крепкого орешка" на прочность... или это называется как Vadens сказал раньше: Трамп проткнул пузырь(с)... что-то рынки скромно молчат... как будто ничего не случилось...так постреляли немного "тамагавками"...или все в шоке, и никто ничего не понял...а мир то перевернулся...
Скоро увидим. До Xутена он еще не добрался. Не его черед ))) Будет шумно брачный танец плясать - и у него чуб затрещит... которого нет
валяюсь знатный был бы холоп