FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 301

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mmmoguschiy-new:

ой, не смеши!!! ща чубы у холопов затрещат... если пищать будут. Трампуша - вот кто не шутит судя по всему

у трампушы то есть чему трещать вон каков чуб))))

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achtopridumat:

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Владимир Высоцкий "Все не так ребята!" - YouTube


политика - это не только дешевые понты. это умение понять, когда нужно и сидеть и помалкивать. 
 
а тем временем снижаемся посадка обещает быть мягкой)
 

наш не понтуется

 
Что это было то от Трампа - привет Путину, проверка "крепкого орешка" на прочность... или это называется как Vadens сказал раньше: Трамп проткнул пузырь(с)... что-то рынки скромно молчат... как будто ничего не случилось...так постреляли немного "тамагавками"...или все в шоке, и никто ничего не понял...а мир то перевернулся...
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achtopridumat:

у трампушы то есть чему трещать вон каков чуб))))


валяюсь  знатный был бы холоп

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Сергей Криушин:
Что это было то от Трампа - привет Путину, проверка "крепкого орешка" на прочность... или это называется как Vadens сказал раньше: Трамп проткнул пузырь(с)... что-то рынки скромно молчат... как будто ничего не случилось...так постреляли немного "тамагавками"...или все в шоке, и никто ничего не понял...а мир то перевернулся...

Скоро увидим. До Xутена он еще не добрался. Не его черед ))) Будет шумно брачный танец плясать - и у него чуб затрещит... которого нет 
 
mmmoguschiy-new:

валяюсь  знатный был бы холоп

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achtopridumat:

 
Renat Akhtyamov:
))))))))))))))))))))))))))))
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