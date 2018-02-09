FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не веришь чтоли?
Если совместить с графиком от Лессоруба - что получится... совпадет или нет...
не веришь чтоли?
верю, не верю...
вход в студию, ТР, ну и, результат, естественно, анализа...
а таких картинок каждый накидает сколь угодно...
Вот в стратегии Лесоруба я уж точно полный ноль, сколько не вникал, не получилось у меня, ни разу.
Вот в стратегии Лесоруба я уж точно полный ноль
Стратегия, у Лесорубыча одна
Палок, на график накидать сполна
Палка тут,палка там ,новолуние по хайям
Путакольщикам урок ,что бы серый волк, в лес не уволок
График здесь,график там ,а Куклу по мордам :)
Стратегия, у Лесорубыча одна
Палок, на график накидать сполна
Палка тут,палка там ,новолуние по хайям
Путакольщикам урок ,что бы серый волк, в лес не уволок
График здесь,график там ,а Куклу по мордам :)
какая есть...
для другого не дал Бог ума...
Стратегия, у Лесорубыча одна
Палок, на график накидать сполна
Палка тут,палка там ,новолуние по хайям
Путакольщикам урок ,что бы серый волк, в лес не уволок
График здесь,график там ,а Куклу по мордам :)
урок?
да ладно....
урок?
да ладно....
какая есть...
для другого не дал Бог ума...
Сами вчера ссыль на Аксакала давали.)
Делать нечего было полистала....