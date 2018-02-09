FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 37

Renat Akhtyamov:

не веришь чтоли?


Если совместить с графиком от  Лессоруба - что получится... совпадет или нет...
 
Вот в стратегии Лесоруба я уж точно полный ноль, сколько не вникал, не получилось у меня, ни разу.
 
Renat Akhtyamov:

не веришь чтоли?


верю, не верю...

вход в студию, ТР,    ну и, результат, естественно, анализа...

а таких картинок каждый накидает сколь угодно...  

 
Renat Akhtyamov:
Вот в стратегии Лесоруба я уж точно полный ноль, сколько не вникал, не получилось у меня, ни разу.
 
Renat Akhtyamov:
Вот в стратегии Лесоруба я уж точно полный ноль

Стратегия, у Лесорубыча одна

Палок, на график накидать сполна

Палка тут,палка там ,новолуние по хайям 

Путакольщикам урок ,что бы серый волк, в лес не уволок

График здесь,график там  ,а  Куклу по мордам  :)

 
какая есть...

для другого не дал Бог ума...


 
урок?

да ладно....

 
Renat Akhtyamov:

урок?

да ладно....

Путокольщик ?
 
Lesorub:

какая есть...

для другого не дал Бог ума...


Не обделил..... :)     
 
Renat Akhtyamov:


Сами вчера ссыль на Аксакала давали.)

Делать нечего было полистала.... 

