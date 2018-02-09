FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 872

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Aleksandr Yakovlev:

а какие настройки МА используеш

3 основная , другие какие хошь для фильтрации тренда

 

Спите? А как на счет потренироваться?



 
Lesorub:



......И чё,Илья,циферки прибылей-это ты всё угадываешь движение котировки?

......Матросскина встретишь на Кипре,привет передавай.

 
Vadens:

......И чё,Илья,циферки прибылей-это ты всё угадываешь движение котировки?

......Матросскина встретишь на Кипре,привет передавай.

Зашел тоже на этот Бином Ньютона, порыскал, порыскал... 85% выигрыша, говорят срочно делайте реальные ставки, но что-то я ничего не понял, в чем фишка или обман...на халяву деньги раздают что ли...давно попадает реклама этой опционной торговли с бешенными прибылями, но читал нехорошие отзывы и что-то совсем не хотелось бы тоже лохануться на этой заманухе...лучше уж наверно на ФОРТС тогда двигать...
 
Vadens:

......И чё,Илья,циферки прибылей-это ты всё угадываешь движение котировки?

......Матросскина встретишь на Кипре,привет передавай.

без штанов бы не остаться...


 
Сергей Криушин:
Зашел тоже на этот Бином Ньютона, порыскал, порыскал... 85% выигрыша, говорят срочно делайте реальные ставки, но что-то я ничего не понял, в чем фишка или обман...на халяву деньги раздают что ли...давно попадает реклама этой опционной торговли с бешенными прибылями, но читал нехорошие отзывы и что-то совсем не хотелось бы тоже лохануться на этой заманухе...лучше уж наверно на ФОРТС тогда двигать...

Lesorub:

без штанов бы не остаться...



Многие ребята на всех форумах пургу гонят от безысходности.


Да,Квик ваш овнО! Арех или Futures вот это платформы! МТ4_5 пустое ведро! Кроме ТОСа ничего мне не надо!

Не хотим принять очевидное,никакая платформа обратно отдавать бабло в Толпу не обязана.

 
Vadens:


Многие ребята на всех форумах пургу гонят от безысходности.


Да,Квик ваш овнО! Арех или Futures вот это платформы! МТ4_5 пустое ведро! Кроме ТОСа ничего мне не надо!

Не хотим принять очевидное,никакая платформа обратно отдавать бабло в Толпу не обязана.

Ну ком-то же все таки отдают...иначе бы никто не играл, а судя по отзывам многие этим только и живут, да еще и детям стараются передать в случае внезапной смерти...может это те 5% везунчиков или просто разумных и довольно таки не жадных трейдунов...а жадный всегда в проигрыше, потому что он не может быть не в проигрыше - программа такая или парадигма для жадного,потому что жадный теряет разум от нахлынувшей прибыли...да и не может дерево расти до небес... 

https://www.mql5.com/ru/signals/mt4

Торговые сигналы MetaTrader 4: MetaTrader 4
Торговые сигналы MetaTrader 4: MetaTrader 4
  • www.mql5.com
Выберите подходящую торговую систему и оформите на неё подписку в пару кликов. Замониторенные счета сопровождаются подробной статистикой и торговой историей. Посмотрите обучающий видеоролик о том, как подписаться на Сигнал...
 
Lesorub:

без штанов бы не остаться...

Илья, это чо такое у тебя?

Лично у меня длинная по еве.

//читал читал про биток.

//Мягко говоря такая шняга, что изучать не хочется дальше, но все равно продолжаю.

//минусы - нужен SSD диск под кошелек, 160 гектар минимум и максимум на месяц, дальше больше. Сотрешь кошель, потеряешь бабосы навсегда. Майнер в кошельке отключили и в данный момент режим соло-майнинга безуспешен, кошелек помогает развитию сети бесплатно. Платежи геморные до опупения, происходят долго, комиссии - майнерам. Шляпа полная, не вижу смысла и перспектив в такой валюте...

//как бэ не обнулился по нему курс вообще и по другим криптовалютам тоже...

http://vas3k.ru/blog/blockchain/

Блокчейн изнутри: как устроен биткоин
Блокчейн изнутри: как устроен биткоин
  • vas3k.ru
Два года назад я писал пост «Дивный децентрализованный мир», где рассказывал о децентрализованных сетях. В пост уложилась краткая история Фидонет, Napster, Gnutella, TOR, BitTorrent с его расширением в виде DHT, но про Blockchain там было лишь вскользь. Сегодня, когда половина моих друзей играет на криптобиржах, а вторая готовится к ICO, даже...
 
Сергей Криушин:

Ну ком-то же все таки отдают...иначе бы никто не играл, а судя по отзывам многие этим только и живут, да еще и детям стараются передать в случае внезапной смерти...может это те 5% везунчиков или просто разумных и довольно таки не жадных трейдунов...а жадный всегда в проигрыше, потому что он не может быть не в проигрыше - программа такая или парадигма для жадного,потому что жадный теряет разум от нахлынувшей прибыли...да и не может дерево расти до небес... 

https://www.mql5.com/ru/signals/mt4


Это ясно. Я про то,что все платформы исполняют одинаковую роль,только обкашляны по разному. Наши деды в яме с блокнотиками сидели.

 
Vadens:

Это ясно. Я про то,что все платформы исполняют одинаковую роль,только обкашляны по разному. Наши деды в яме с блокнотиками сидели.

Чертили бары и свечки раза два в неделю и были в прибылях, а нам в 21 веке все программа делает... и мы почему-то в проигрыше...толи прога нас обманывает...толи мы сами себя обманываем... может тоже только раза два в монитор смотреть...правда теперь инструментов хоть миллион можно набрать...непосильная задача... так что только ИИ может спасти человечество от полной Кукл оккупации...)) 
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