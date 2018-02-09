FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 872
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а какие настройки МА используеш
3 основная , другие какие хошь для фильтрации тренда
Спите? А как на счет потренироваться?
......И чё,Илья,циферки прибылей-это ты всё угадываешь движение котировки?
......Матросскина встретишь на Кипре,привет передавай.
......И чё,Илья,циферки прибылей-это ты всё угадываешь движение котировки?
......Матросскина встретишь на Кипре,привет передавай.
......И чё,Илья,циферки прибылей-это ты всё угадываешь движение котировки?
......Матросскина встретишь на Кипре,привет передавай.
без штанов бы не остаться...
Зашел тоже на этот Бином Ньютона, порыскал, порыскал... 85% выигрыша, говорят срочно делайте реальные ставки, но что-то я ничего не понял, в чем фишка или обман...на халяву деньги раздают что ли...давно попадает реклама этой опционной торговли с бешенными прибылями, но читал нехорошие отзывы и что-то совсем не хотелось бы тоже лохануться на этой заманухе...лучше уж наверно на ФОРТС тогда двигать...
без штанов бы не остаться...
Многие ребята на всех форумах пургу гонят от безысходности.
Да,Квик ваш овнО! Арех или Futures вот это платформы! МТ4_5 пустое ведро! Кроме ТОСа ничего мне не надо!
Не хотим принять очевидное,никакая платформа обратно отдавать бабло в Толпу не обязана.
Многие ребята на всех форумах пургу гонят от безысходности.
Да,Квик ваш овнО! Арех или Futures вот это платформы! МТ4_5 пустое ведро! Кроме ТОСа ничего мне не надо!
Не хотим принять очевидное,никакая платформа обратно отдавать бабло в Толпу не обязана.
Ну ком-то же все таки отдают...иначе бы никто не играл, а судя по отзывам многие этим только и живут, да еще и детям стараются передать в случае внезапной смерти...может это те 5% везунчиков или просто разумных и довольно таки не жадных трейдунов...а жадный всегда в проигрыше, потому что он не может быть не в проигрыше - программа такая или парадигма для жадного,потому что жадный теряет разум от нахлынувшей прибыли...да и не может дерево расти до небес...
https://www.mql5.com/ru/signals/mt4
без штанов бы не остаться...
Илья, это чо такое у тебя?
Лично у меня длинная по еве.
//читал читал про биток.
//Мягко говоря такая шняга, что изучать не хочется дальше, но все равно продолжаю.
//минусы - нужен SSD диск под кошелек, 160 гектар минимум и максимум на месяц, дальше больше. Сотрешь кошель, потеряешь бабосы навсегда. Майнер в кошельке отключили и в данный момент режим соло-майнинга безуспешен, кошелек помогает развитию сети бесплатно. Платежи геморные до опупения, происходят долго, комиссии - майнерам. Шляпа полная, не вижу смысла и перспектив в такой валюте...
//как бэ не обнулился по нему курс вообще и по другим криптовалютам тоже...
http://vas3k.ru/blog/blockchain/
Ну ком-то же все таки отдают...иначе бы никто не играл, а судя по отзывам многие этим только и живут, да еще и детям стараются передать в случае внезапной смерти...может это те 5% везунчиков или просто разумных и довольно таки не жадных трейдунов...а жадный всегда в проигрыше, потому что он не может быть не в проигрыше - программа такая или парадигма для жадного,потому что жадный теряет разум от нахлынувшей прибыли...да и не может дерево расти до небес...
https://www.mql5.com/ru/signals/mt4
Это ясно. Я про то,что все платформы исполняют одинаковую роль,только обкашляны по разному. Наши деды в яме с блокнотиками сидели.
Это ясно. Я про то,что все платформы исполняют одинаковую роль,только обкашляны по разному. Наши деды в яме с блокнотиками сидели.