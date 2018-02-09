FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 634

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tuma_news:

Илья, про что ты говоришь?

Ты спросил  у кого сбываются прогнозы пипка в пипку .

Я ответил- у меня )

А кто несёт чушь- я  ?

Спасибо!


Не ты... Ты нить того разговора потерял. Наверно потому, что давно здесь не был. И смысл тогда не уловил...
 
tuma_news:

Милая,приветик!

У меня всегда точные прогнозы)

По евро - покупать рано.Нужно дождаться хотя бы утра.

На том форуме(ты его знаешь)- там с картинками .

Спасибо!


Туда почти не смотрю.

На дню 128 направлений из двух, но спасибо.

 
Lesorub:
Не ты... Ты нить того разговора потерял. Наверно потому, что давно здесь не был. И смысл тогда не уловил...

Хорошо)

А что сюда заходить )

Рена  пропал )

А там хоть  может кто ещё появится прикольный)

Спасибо!

sterva:

Туда почти не смотрю.

На дню 128 направлений из двух, но спасибо.

возьми себе одну пару и не трахай мосг )

 
lactone:

каким образом можно увидеть соотношение спроса и предложения в конкретный момент? Или на протяжении некоторого времени


Лимитные и исполненные, не исполненные ордера, обработка идет программно в любом интересующем диапазоне цен. ПО платное, дорого.

 

Vadens, так называемый "прогноз" и есть попытка предсказать будущее, что невозможно, поэтому делать этого не надо, почему объяснил.

 
Rustam Galkeev:


 но рано вышел обнова должна быть, может берегут под процентные ставки экстремум 1.3026.

закрыл остатки поз, к вчерашнему ...



 
Lesorub:

закрыл остатки позы...


Респект!!! Я тоже часть ближних закрыл и разбавил в разрез частью баёв, жду отката и снова набор.

Файлы:
2017-10-27_094832.png  17 kb
2017-10-27_101027.png  17 kb
 

Ожидаю отскок и снова обнова мина неизбежна.

Файлы:
2017-10-27_102838.png  17 kb
 

Тут жерт выбирай, сколько хочешь...


 
Lesorub:

Тут жерт выбирай, сколько хочешь...


Исходя из технического анализа и моделирования текущих ситуаций, могу сказать что при обнове макса 1.3655 проход на мин не будет длительным возможное ограничение пост .

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