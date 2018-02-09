FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017 - страница 634
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Илья, про что ты говоришь?
Ты спросил у кого сбываются прогнозы пипка в пипку .
Я ответил- у меня )
А кто несёт чушь- я ?
Спасибо!
Милая,приветик!
У меня всегда точные прогнозы)
По евро - покупать рано.Нужно дождаться хотя бы утра.
На том форуме(ты его знаешь)- там с картинками .
Спасибо!
Туда почти не смотрю.
На дню 128 направлений из двух, но спасибо.
Не ты... Ты нить того разговора потерял. Наверно потому, что давно здесь не был. И смысл тогда не уловил...
Хорошо)
А что сюда заходить )
Рена пропал )
А там хоть может кто ещё появится прикольный)
Спасибо!
Туда почти не смотрю.
На дню 128 направлений из двух, но спасибо.
возьми себе одну пару и не трахай мосг )
каким образом можно увидеть соотношение спроса и предложения в конкретный момент? Или на протяжении некоторого времени
Лимитные и исполненные, не исполненные ордера, обработка идет программно в любом интересующем диапазоне цен. ПО платное, дорого.
Vadens, так называемый "прогноз" и есть попытка предсказать будущее, что невозможно, поэтому делать этого не надо, почему объяснил.
но рано вышел обнова должна быть, может берегут под процентные ставки экстремум 1.3026.
закрыл остатки поз, к вчерашнему ...
закрыл остатки позы...
Респект!!! Я тоже часть ближних закрыл и разбавил в разрез частью баёв, жду отката и снова набор.
Ожидаю отскок и снова обнова мина неизбежна.
Тут жерт выбирай, сколько хочешь...
Тут жерт выбирай, сколько хочешь...
Исходя из технического анализа и моделирования текущих ситуаций, могу сказать что при обнове макса 1.3655 проход на мин не будет длительным возможное ограничение пост #6193.